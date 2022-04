"Voy a consultar. No tengo esa información en este momento", dijo el martes por la mañana la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, al ser consultada por el saqueo que afectó la noche del lunes a un supermercado Tottus en la comuna de Talagante, que dejó más de 40 delincuentes detenidos. El desconocimiento de la secretaria de Estado, que ella atribuyó a haber estado ocupada con las protestas de los camioneros, generó variados comentarios y críticas: la UDI acusó "una vergüenza". Este miércoles, Siches se reunió con el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez; y con el diputado socialista por la zona, Raúl Leiva, ocasión en la que anunció la presentación de querellas: "Nos preocupa el acto reiterativo y violento que nuevamente ataca a la comuna de Talagante. Como Gobierno hemos definido querellarnos y seguir trabajando en conjunto para tomar acciones preventivas que permitan que hechos como éstos no se vuelvan a repetir", dijo Siches en un video editado difundido por Interior, que no entrega detalles adicionales.

