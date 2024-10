Tohá tras sortear acusación: "Ganamos jugando limpio, pero la batalla no es esta"

Luego del fracaso de la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano en su contra, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), afirmó este jueves que el resultado no es motivo de celebración, ya que la verdadera batalla es mejorar la seguridad en las calles.

"Hoy ganamos jugando limpio, ganamos jugando con la verdad, pero no hay satisfacción ni nada que celebrar, especialmente porque la batalla que queremos ganar no es esta; es una que se juega en otra parte: se juega en las calles y con otras herramientas", dijo la jefa de gabinete en una rueda de prensa en el Congreso Nacional.

La secretaria de Estado indicó que "probablemente los chilenos y chilenas que tienen la seguridad como su primera preocupación hoy no sienten que hayan ganado nada; quieren que dediquemos nuestra energía a otra cosa".

Aseguró que "no hay rencor y no va a haber ningún tipo de recriminación" y enfatizó la importancia de "construir acuerdos y abocar toda nuestra energía a mejorar la seguridad".

Tohá destacó las medidas tomadas en la materia, como la destrucción de armas, la reducción de ingresos fronterizos irregulares y la mejora de la infraestructura urbana.

También agradeció a los parlamentarios que votaron en contra del libelo acusatorio, especialmente a aquellos que no forman parte de la alianza de Gobierno.

DEFENSA DE YÁÑEZ: "NO ESPERABA OTRA COSA"

La ministra fue interrogada por la prensa sobre la férrea defensa realizada por el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien consideró "absolutamente injusto" lo planteado en la acusación de los diputados republicanos.

El otrora jefe policial lo declaró así este martes, al cierre de una extensa comparecencia ante la comisión parlamentaria que analiza el libelo, durante la cual insistió en destacar el apoyo del actual Gobierno hacia la policía uniformada.

Tohá no se sorprendió por la postura de Yáñez, ya que ha expresado similares opiniones en el pasado, y enfatizó que su relación con él se basó en la necesidad de trabajar juntos para abordar los desafíos del país.

"Trabajé por más de dos años con el general Yáñez. Sé lo que él piensa, y no me sorprende. No esperaba otra cosa que él planteara la manera en que piensa", sostuvo la titular de Interior.

"Creo que, más bien, lo curioso aquí es que se siga planteando que la opinión de Carabineros y el juicio de Carabineros es otra cosa que lo que una y otra vez ellos mismos han señalado", añadió.

"(Yáñez) no lo hace porque estuviera presionado por el cargo que antes tenía. Hoy día no lo tiene y sostiene esa opinión, y la sostiene porque es verdad que hemos trabajado así. No hemos trabajado así porque seamos tan especiales, es porque es lo que se necesitaba; es lo que el país requería", sentenció.

PRESIDENTE BORIC: "EN ALGÚN MMENTO HAY QUE PARAR CON ESTA LÓGICA DESTRUCTIVA"

A través de la red social X, el Presidente Gabriel Boric hizo una reflexión tras el rechazo a la acusación contra su ministra del Interior.

"Este es el tipo de peleas chicas que aleja a la ciudadanía de la política y debilita las instituciones. Pareciera que enfrentar la delincuencia (que debiera ser una tarea de Estado y de la sociedad entera) no es lo prioritario, sino propinarle una derrota espuria al gobierno. Con esa lógica perdemos todos", señaló el Jefe de Estado.

"Muchos hemos hecho una autocrítica al respecto —continuó el Mandatario—. Lo que resulta inexplicable es que si nos criticaban por actuar de una manera, terminen haciendo exactamente lo mismo. En algún momento hay que parar con esta lógica destructiva que le hace mal a Chile. Yo y mi gobierno hemos estado disponibles para aquello".

"Nuestra prioridad es la seguridad pública, social y económica de Chile y su gente. Ahí está el esfuerzo del gobierno porque a ustedes, chilenos y chilenas, nos debemos", concluyó.

Carolina Toha es una tremenda servidora pública que ha puesto lo mejor de sí para hacerse cargo de un desafío profundo, difícil y que no tiene atajos como es enfrentar a la delincuencia, al narco y al crimen organizado.



Hoy la derecha la acusó constitucionalmente pretendiendo… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 10, 2024

La admisibilidad del libelo contra Tohá obtuvo apenas 67 votos a favor, versus 76 en contra y siete abstenciones, por lo que fue rechazada en su primer paso en el Congreso.

La derecha estuvo en bloque por aprobar la acusación, salvo Evópoli, cuyos diputados votaron en contra tal como habían anunciado. También rechazaron el texto, como se esperaba, los legisladores del oficialismo más la Democracia Cristiana.

Un factor clave en el resultado fue la bancada Demócratas, Amarillos e Independientes, que no había definido su posición hasta hoy y finalmente aportó seis abstenciones.