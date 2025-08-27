Corte de agua afectará a seis comunas este fin de semana

La empresa sanitaria Aguas Andinas anunció que el primer fin de semana de septiembre habrá corte de suministro que afectará a varias comunas de la Región Metropolitana debido a la construcción de la nueva estación del teleférico en el cerro San Cristóbal.
Se espera que la interrupción del servicio sea de 36 horas a partir de las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre y hasta las 9:00 del domingo 7 de septiembre. Y afectará a sectores de las comunas de Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
El perímetro estará limitado al norte por Avenida Dorsal, Santa Isabel por el sur, Eliodoro Yáñez en el oriente y Caupolicán por el poniente.
Aguas Andinas detalló que se trata de "importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano. Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana".
También informó acerca de los puntos de abastecimiento de agua para los vecinos de las zonas afectadas.
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente al número 920
- Avenida La Paz frente al número 482
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pasaje 12
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Avenida Vicuña Mackenna número 97 (Frente a Tercera Compañía de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila frente al número 1980
- Justicia Social frente al número 255
- Las Brisas frente al número 680
- Las Galaxias frente al número 1210
- Recoleta frente al número 2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Avenida Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Avenida Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Avenida Independencia frente al número 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Avenida Dorsal frente al número 1495
- Guanaco con Avenida Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Monterrey con Nueva Monterrey