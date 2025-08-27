Corte de agua afectará a seis comunas este fin de semana

La empresa sanitaria Aguas Andinas anunció que el primer fin de semana de septiembre habrá corte de suministro que afectará a varias comunas de la Región Metropolitana debido a la construcción de la nueva estación del teleférico en el cerro San Cristóbal.

Se espera que la interrupción del servicio sea de 36 horas a partir de las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre y hasta las 9:00 del domingo 7 de septiembre. Y afectará a sectores de las comunas de Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro estará limitado al norte por Avenida Dorsal, Santa Isabel por el sur, Eliodoro Yáñez en el oriente y Caupolicán por el poniente.

Aguas Andinas detalló que se trata de "importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano. Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana".

También informó acerca de los puntos de abastecimiento de agua para los vecinos de las zonas afectadas.

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente al número 920

Avenida La Paz frente al número 482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pasaje 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Avenida Vicuña Mackenna número 97 (Frente a Tercera Compañía de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila frente al número 1980

Justicia Social frente al número 255

Las Brisas frente al número 680

Las Galaxias frente al número 1210

Recoleta frente al número 2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Avenida Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Avenida Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí: