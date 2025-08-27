Síguenos:
Tópicos: País | Servicios básicos | Agua

Corte de agua afectará a seis comunas este fin de semana

Autor: Cooperativa.cl

Aguas Andinas informó sobre duración y puntos de abastecimiento para las zonas afectadas.

Corte de agua afectará a seis comunas este fin de semana
 ATON (referencial)
La empresa sanitaria Aguas Andinas anunció que el primer fin de semana de septiembre habrá corte de suministro que afectará a varias comunas de la Región Metropolitana debido a la construcción de la nueva estación del teleférico en el cerro San Cristóbal.

Se espera que la interrupción del servicio sea de 36 horas a partir de las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre y hasta las 9:00 del domingo 7 de septiembre. Y afectará a sectores de las comunas de Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro estará limitado al norte por Avenida Dorsal, Santa Isabel por el sur, Eliodoro Yáñez en el oriente y Caupolicán por el poniente.

Aguas Andinas detalló que se trata de "importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano. Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana".

 Imagen foto_00000013

También informó acerca de los puntos de abastecimiento de agua para los vecinos de las zonas afectadas.

Independencia:

  • Rivera esquina Adolfo Ibáñez
  • Rivera esquina Teniente Bisson
  • Baldomero Flores esquina El Pino
  • Estadio Juan Antonio Ríos
  • Vivaceta esquina San Luis
  • Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
  • Fermín Vivaceta esquina Venecia
  • Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
  • Nueva Uno esquina Nueva de Matte
  • Reina María esquina Angol
  • Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
  • Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
  • Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
  • Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
  • Carrión esquina Fermín Vivaceta
  • Guanaco esquina General Saavedra
  • Maruri esquina Plaza Central
  • Retiro esquina Escanilla
  • Barnechea esquina Pinto
  • Doctor Carlos Lorca Tobar frente al número 920
  • Avenida La Paz frente al número 482

Renca:

  • Juana Átala de Hirmas (Callejón)
  • Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
  • Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
  • Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
  • Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
  • Los Helechos esquina Las Siemprevivas
  • Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
  • Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
  • Balmaceda esquina Diagonal Poniente
  • Los Aromos esquina Pasaje 12

Santiago:

  • Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
  • Victoria Subercaseaux esquina Rosal
  • Avenida Vicuña Mackenna número 97 (Frente a Tercera Compañía de Bomberos)
  • Santa Isabel esquina Raulí
  • Lira esquina Curicó
  • Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

  • Dorsal con Diagonal José María Caro
  • El Manzano con Buenos Aires
  • Gávila frente al número 1980
  • Justicia Social frente al número 255
  • Las Brisas frente al número 680
  • Las Galaxias frente al número 1210
  • Recoleta frente al número 2774
  • Reina de Chile con Vicuña
  • Einstein con La Conquista
  • Avenida Recoleta con México
  • Francisco Silva con Esteban Merello
  • Colo Colo con Unión Española
  • Bellavista con Avenida Recoleta
  • Antonia López de Bello con Purísima
  • Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

  • El Arzobispo con Bellavista
  • Antonia López de Bello con Constitución
  • Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí:

  • Avenida Independencia frente al número 3499
  • Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
  • Avenida Dorsal frente al número 1495
  • Guanaco con Avenida Dorsal
  • Santa Inés con Barón de Juras Reales
  • Vivaceta con El Olivo
  • Monterrey con Nueva Monterrey

