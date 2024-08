Alcalde Vodanovic cuestiona cifras de Enel: La información es cada vez menos creíble

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cuestionó en Cooperativa las cifras entregadas por Enel sobre los clientes afectados por los cortes de servicio derivados del último temporal que afectó a la Región Metropolitana.

En conversación con Lo que Queda del Día, la autoridad comunal recordó que "comenzamos el día de hoy con un reporte que hablaba de 16 mil clientes sin suministro eléctrico, lo que equivale a cerca del 10 por ciento de los clientes totales de Maipú, y nuestra constatación de los hechos en la realidad es que esta cifra sería muchísimo mayor. De hecho, el último reporte que vimos recién habla de 20 mil clientes sin luz, es decir, estaríamos a esta hora con menos gente sin suministro de la que teníamos en la mañana".

"La verdad es que son cifras que a nosotros nos cuesta creer, porque la situación que nosotros vemos en los barrios es que prácticamente la mitad de la comuna está sin suministro", dijo.

Vodanovic añadió que "es una situación que nos preocupa mucho, no solo porque el ritmo de reposición ha sido demasiado lento, sino que también porque la información que se nos va reportando es cada vez menos creíble y eso obviamente va generando una sensación de incertidumbre y angustia en la ciudadanía".

"Yo tiendo a pensar que los datos pueden tener errores importantes y cuando lo consultamos en Superintendencia de Electricidad y Combustibles, es que sencillamente los datos que reporta la SEC son los datos que les transfieren directamente las empresas, es decir, no hay la capacidad de chequear si esos datos se condicen con la realidad o no", detalló el alcalde.

El jefe comunal precisó que "ayer tuvimos más de 10 protestas en simultáneo en distintos sectores de Maipú, con barricadas, con personas en las calles, y son vecinos que ya la paciencia se les agotó hace rato, están angustiados, perdieron cualquier tipo de confianza y están pasando un montón de dificultades más cotidianas, han perdido mercadería".

"Los trabajos en terreno no los hemos frenado, tenemos a todos los equipos desplegados en la calle, pero evidentemente a la gente le bajó una sensación de decir 'chuta, está lloviendo de nuevo, puede que vengan nuevos cortes o que se prolonguen más los cortes', y la verdad es que la información que da la empresa no es certera, no es clara, no asume compromisos creíbles", cerró.