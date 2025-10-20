Masivo corte de luz afectó a 850 mil clientes en la Región Metropolitana

Un corte de luz ocurrido en la tarde de este lunes afectó a varias comunas de la Región Metropolitana, dejando a 850 mil clientes sin servicio.

De acuerdo al Coordinador Eléctrico, el hecho ocurrió a las 15:42 horas y afectó a las subestaciones eléctricas (SSEE) de Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las SSEE Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La… pic.twitter.com/7CTPtzr6na — CoordinadorEléctrico (@coord_electrico) October 20, 2025

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) detalló que las comunas afectadas fueron Puente Alto, Santiago, Maipú, San Ramón, San Joaquín, Huechuraba, El Bosque, La Pintana, San José de Maipo, San Bernardo, Macul, Providencia, Colina, La Florida, La Granja, Ñuñoa y Pirque.

La Sociedad Transmisora Metropolitana SpA (STM) confirmó que "se registró una falla que afectó a nuestras instalaciones en la línea de transmisión Alto Jahuel – Florida, provocando una interrupción temporal del suministro eléctrico que impactó a aproximadamente 850.000 clientes en la Región Metropolitana".

"Gracias al trabajo de nuestros equipos, a los 14 minutos logramos restablecer el suministro en un 60% de la zona afectada, incluyendo al Metro de Santiago, alcanzando casi la totalidad del servicio normalizado en menos de 50 minutos", precisaron.

ACTUALIZAMOS | Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que a las 16:47 horas se recupera la S/E Puente Alto, lo que permite normalizar el 100% de los consumos afectados. pic.twitter.com/WJgF8kI8i3 — CoordinadorEléctrico (@coord_electrico) October 20, 2025

Producto del evento varios centros asistenciales debieron operar con equipo de respaldo; mientras, Carabineros informó el reforzamiento de patrullajes preventivos.

[16:05] A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes. pic.twitter.com/yT1B8xcCpm — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

Servicio de Línea 5 de Metro se encuentra normalizado

Metro informó que el servicio de Línea 5 de Metro ya se encuentra normalizado, luego de ser suspendido en siete estaciones por el corte de luz.

Las estaciones que se vieron afectadas fueron Plaza Maipú, Santiago Bueras, Del Sol, Monte Tabor, Las Parcelas, Laguna Sur y Barrancas.

Asimismo, la variación en la tensión eléctrica afectó el flujo de la Línea 4 y 4A, las que ya se encuentran normalizadas.

Red de Movilidad dispuso refuerzo del transporte público en la comuna de Pudahuel y Maipú, donde se ubican todas las estaciones de Metro suspendidas.

TransporteInforma hizo un llamado a conducir a "la defensiva" por la presencia de varios semáforos apagados, producto del corte de energía.