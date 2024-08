"No hay ningún engaño": Enel sale al paso del Gobierno y de los alcaldes

La vocera de Enel Distribución, Alejandra Pereira, aseguró este martes que "no hay ningún engaño" en las cifras entregadas por la cuestionada empresa respecto a los afectados por el extenso corte de luz, que aún mantiene a más de 100 mil clientes sin suministro en la Región Metropolitana.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la representante de Enel salió al paso de las críticas del Gobierno y de alcaldes, quienes han denunciado engaño en las cifras de afectados, defendiendo la labor que ha realizado la distribuidora de energía eléctrica en los últimos días.

"No hay ningún engaño en ese punto (clientes afectados). Nos pasa que a veces hay una falla en un sector o se cayó un árbol y los clientes dicen que no las ven (las cuadrillas), pero es porque (la emergencia) está a cuadras de distancia, no necesariamente está al lado de su casa", afirmó Pereira.

Asimismo, aseguró que como empresa están "desde el jueves abocados a la emergencia, trabajando todo el día para restituir el servicio a los clientes lo antes posible", dando cuenta las dificultades para concretar la soluciones tras "un evento inédito".

La necesidad del contacto de los clientes afectados

Respecto a los cuestionamientos recibidos a Enel por la lentitud en acudir a las emergencias, su vocera explicó que, por una parte, están las líneas de media tensión, que son las principales alimentadoras de energía y en las que sí cuentan con los "sistemas y herramientas para poder detectar en qué punto puede estar la falla".

Mientras que por otro están "las líneas que nosotros llamamos de baja tensión, que es como esta última milla de los clientes. En estas no podemos saber si un cliente puntual, una zona o una cuadra está sin suministro si es que no nos contactan".

"Esto es porque no tenemos los dispositivos que puedan entregar esa información en línea. Hay que entender que esos dispositivos son efectivamente los medidores que pueden entregar esta información directamente en línea, por lo tanto, necesitamos que los clientes nos contacten para decirnos que están sin suministro", afirmó en Cooperativa.

De todas maneras, Pereira aclaró que para la empresa no es necesario que todo un sector afectado por corte de luz llame para denunciar el hecho, si no que "si ya hay una cantidad mínima de clientes, ya sabemos que efectivamente es una zona completa la que está sin suministro".

"Se compara con el terremoto del 2010"

La vocera de Enel afirmó también que la demora en la reposición se debe principalmente "al daño a la red de distribución que tuvo este evento meteorológico, que se compara más o menos al terremoto del 2010: se cayeron más de 400 postes y más de 2.000 árboles, entonces el daño es bastante grande.

"En algunos casos no ha sido solo ir a reparar un punto específico, (sino que se ha tenido que) levantar postes y sacar árboles para poder después reparar. El daño ha sido tan grande que efectivamente los tiempos de reposición son mucho mayores de lo que puede ser un evento de mucho menor envergadura", puntualizó la representante de la empresa.

En cuanto a la compensación para los clientes afectados por el corte de luz, afirmó que "está súper clara en la ley eléctrica y opera automáticamente cada vez que el cliente supera en el umbral que está determinado. Se aplica automáticamente en la cuenta del cliente al mes siguiente".

Pese a esto, anunció que "este fin de semana hicimos la solicitud al Sernac para llevar a cabo un procedimiento voluntario colectivo y así poder entregar alguna compensación extraordinaria en este evento".