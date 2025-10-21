Partido Comunista no se cierra a acusación constitucional contra Pardow

El timonel Lautaro Carmona dijo este martes en El Primer Café que el Partido Comunista no se cierra a apoyar una acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio) para juzgar su responsabilidad política en los cobros excesivos en las cuentas de la luz.

Dicho instrumento fue puesto de inmediato sobre la mesa por la oposición la semana pasada, apenas conocido el escándalo, pero perdió fuerza tras la salida de Pardow del gabinete.

No obstante, tras conocerse ayer lunes que no sólo las empresas generadoras, sino que la transmisora Transelec también cobró de más, el diputado RN Diego Schalper advirtió que la acusación constitucional podría "revivir".

"La bancada nuestra ha tomado mucha iniciativa en esto y va a analizar en mérito todo lo que corresponda hacer", dijo Carmona hoy en Cooperativa.

"Yo no quisiera adelantar algo que ellos (los diputados) están evaluando, y (que) si corresponde lo van a hacer, porque (lo descubierto) es un hecho muy serio, (donde) se pierde no solo la confianza, sino también se formaliza el abuso descarado de quien tiene la obligación de resguardar al usuario común y corriente", señaló Carmona.

"Si (el asunto) aconseja (ir) más allá de la comisión investigadora -que ya está planteada, que ya están solicitándola e informándola, y yo creo que la Sala la va a aprobar-, y si hace falta una acusación constitucional por incumplimiento de obligaciones, yo creo que no tiene por qué no estar en la evaluación que haga la bancada", sentenció el timonel comunista.

Hirsch: La salida del ministro está muy bien, pero no basta

También opinó en El Primer Café el diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, quien se manifestó a favor no sólo de acciones políticas, sino también legales contra quienes resulten responsables del sobrecobro.

"La situación es totalmente inaceptable, impresentable; es más que un error: es un horror, y está muy bien la salida del ministro (Pardow). Es lo que correspondía, pero no basta", argumentó.

Para Hirsch, el escándalo delata "un desequilibrio muy grande entre estos verdaderos monopolios (de las empresas eléctricas) y la ciudadanía", pero también "una falla enorme de los gobiernos, porque esto es una situación que se viene arrastrándose hace rato".

"Son situaciones que, lamentablemente, se repiten, y se parecen bastante a otras que han vivido las familias, como las colusiones", observó.

En la Cámara "estamos avanzando en una investigación: desde nuestro comité -el Comité de Acción Humanista y el Partido Comunista- hemos presentado las firmas para una comisión especial investigadora y creemos que tiene que llegarse a las máximas sanciones contra la empresa (Transelec) y los organismos públicos que han fallado en este caso. No basta con la autodenuncia" realizada por la transmisora hace un año.

"Yo le exijo al ministro Álvaro García que se querelle contra las empresas que han resultado responsables o contra los funcionarios y organismos públicos que no cumplieron con la tarea que les corresponde", señaló el excandidato presidencial.