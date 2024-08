Sernac se reunió con alcaldes para avanzar en compensaciones por cortes de luz

En el marco de las compensaciones que se pretenden para los afectados por los recientes extensos cortes de luz, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tuvo este viernes su primera reunión con las y los alcaldes de las comunas más azotadas por la emergencia en la Región Metropolitana.

Dichas compensaciones son parte del procedimiento voluntario colectivo al que han accedido distintas empresas distribuidoras de energía, a excepción del grupo Saesa de Osorno.

Este procedimiento cuenta con dos tipos de compensación, la primera es una anticipada que está siendo realizada por todas las distribuidoras a excepción de Enel; mientras que la segunda, que es regulada por el Sernac, se está trabajando junto a los jefes comunales y está sujeta a la Ley del Consumidor.

Desde el Sernac esperan que estas compensaciones anticipadas no confundan a la opinión pública, ya que al hacerlas de esta forma sólo abarcan el doble de los días sin suministro y no contemplan los daños morales, además de que no se puede medir si son satisfactorias para los consumidores.

En cuanto a la modalidad de pago, el director del organismo, Andrés Herrera, detalló que están "explorando modalidades mixtas, por una parte, que haya ciertos montos y conceptos de descuento directamente en la cuenta, porque es el mecanismo más automático y directo para los consumidores, y que también representa dinero en efectivo en descuento de la cuenta".

"Por otro lado, también se nos ha manifestado (la opción de) avanzar a modalidades de pago de ciertos conceptos en dinero en efectivo. Esta debe ser una propuesta universal que beneficie a todos los consumidores que han sido afectados por estos cortes, cualquiera sea la extensión del plazo", puntualizó el líder del Sernac.

"Obviamente, quienes han sido más afectadas en tramos superiores deben tener una compensación adicional", cerró Herrera.

Cuestionamientos de alcaldes

Por parte de los alcaldes, hubo críticas tanto a la preparación de las empresas previo al sistema frontal, como también al sistema de protección a los consumidores.

"Cuando pasan más de dos-cinco días sin luz, cambia toda tu rutina, cambia toda la función y la vida de esa familia", cuestionó la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien de todas maneras destacó que el Sernac "esté representando cada una de nuestras inquietudes".

"Creo que tiene que mejorar la legislación. No puede ser que tengamos una institución como el Servicio Nacional del Consumidor que tiene que ponerse de rodillas ante las grandes empresas a esperar si es que están dispuestas de manera voluntaria a someterse a un acuerdo", cuestionó, por su parte, el jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina.

Mientras que su par de Lampa, Jonathan Opazo, afirmó que espera que "el acuerdo voluntario en el que se somete la empresa Enel y también GCE sea relevante y ejemplificador de lo que pueda significar en materia compensatoria para nuestros vecinos, que esa compensación esté a la altura de lo que necesitan".

Este proceso voluntario colectivo de compensaciones podría tardar hasta tres meses y las primeras serán entregadas a quienes ya han denunciado al Sernac, que son alrededor de 30 mil reclamos.