Timonel PS asemejó a eléctricas con isapres: "No cumplir es más barato y forma parte del negocio"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comparó la industria de las eléctricas con la de la isapres, asegurando que les sale "más barato" no cumplir a cabalidad con sus obligaciones, y acusó que empresas como Enel y la Compañía General de Electricidad (CGE) entregan habitualmente un servicio deficiente.

El suministro de energía "es un mercado donde no hay competencia, donde todo es ganancia; y forma parte del negocio no cumplir, porque es más barato no cumplir, no podar los árboles, no soterrar (el cableado), pagar la multa, que hacer lo que hay que hacer", sostuvo la senadora en entrevista El Diario de Cooperativa.

"Y eso lo vimos por años en las isapres", asemejó, puesto que "el colapso del sistema de isapres viene provocado por años de que cobraban en exceso y preferían, en vez de adecuarse a lo que correspondía, seguir subiendo los planes y pagar las costas de los juicios, que eran muy pocos los que terminaban en tribunales".

En ese marco, adelantó que oficiará al Presidente Gabriel Boric para solicitarle que revise no sólo la concesión de Enel, cuyo proceso de caducidad inició el Gobierno en la víspera, sino también la de CGE, que "tiene la provisión en Maule, donde llevamos cortes de varios días, y en O'Higgins", entre otras zonas del país.

"Hay un problema que ya no tiene que ver sólo con un temporal, sino con una falta de servicio habitual, e incluso puede haber responsabilidades penales", advirtió.

A una semana del sistema frontal, que llevó intensas lluvias e históricas rachas de viento a la zona centro y sur del país, aún hay 102 mil clientes sin suministro a nivel nacional, 58 mil de ellos en la Región Metropolitana, reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles pasadas las 09:00 de este jueves.

"Tenemos una falla importante del modelo y de quienes defienden al mercado como sacrosanto; el mercado también tiene graves problemas, y quienes dicen que el Estado es ineficiente, imagínense la ineficiencia que hemos visto aquí. ¿Qué habría pasado si Enel fuera una empresa estatal? ¿Cómo estarían bramando los defensores de las empresas y las privatizaciones? Estarían aullando", deploró.

LEY DE NOTARIOS: APOYA REPONER INHABILIDAD

En otro tema, Vodanovic cuestionó que la Comisión de Constitución del Senado borrará la inhabilidad a parientes de parlamentarios, en el marco de la tramitación de la ley que reforma el sistema de notarios.

"Yo repondría la inhabilidad. Está bien que existan inhabilidades cuando involucran a quienes están en la designación. Se señala que ahora pasaría al Sistema de Alta Dirección Pública, como si fuera infalible y no hubiera personas susceptibles de ser presionadas o influidas políticamente", comentó.

En tal sentido, aseguró que en éste "tenemos personas que están designadas con criterios políticos", por lo tanto, "si queremos que las designaciones sean realmente profesionales e independientes, también habría que reformarlo".

VENEZUELA: "NI EL PC LOCAL APOYA A MADURO"

En materia internacional, la timonel socialista se plegó a los cuestionamientos a la posición que mantiene el Partido Comunista chileno respecto a la cuestionada elección presidencial en Venezuela, enmarcada en una amistad histórica con el chavismo.

"Es evidente que la postura del Partido Comunista es minoritaria. Me parece que incluso dentro del mismo partido hemos escuchado otras voces. Aquí no hablamos de temas baladí, sino de democracia y de defensa de derechos humanos, temas sustantivos", apuntó.

Más inclinada a reconocer la reelección de Nicolás Maduro, la directiva del PC, encabezada por el exdiputado Lautaro Carmona, ha manifestado su postura de que "se respete la soberanía democrática de la ciudadanía" y que mantiene "la sana expectativa de que se entreguen los documentos que permitan claridad de la elección", al tiempo que reivindica el "proceso bolivariano de emancipación" y los proyectos "antiimperialistas".

Aquello, a contrapelo del Presidente Boric, que ayer subió el tono y por primera vez habló explícitamente de que "no tiene dudas" de que el régimen chavista "ha intentado cometer un fraude".

"Fíjense que ni el Partido Comunista venezolano defiende al régimen de Maduro. Entonces aquí cuesta mucho entender la posición del Partido Comunista (de Chile)", diferenció Vodanovic.

PENSIONES: PRESIÓN DE LAS AFP VA MÁS ALLÁ DE LO TOLERABLE

En cuanto a la reforma previsional, Vodanovic valoró el principio de acuerdo que están próximos a sellar el Gobierno y el Senado sobre la forma y los tiempos para tramitar y despachar el proyecto, que allanaría que se vote en general y en particular de una sola vez a más tardar en enero.

"Hay un preacuerdo, porque se establecen intenciones sobre cómo va a avanzar la reforma, que va a permitir que se vote en general y en particular, si las normas que se logren consensuar van en ese sentido. Es lo que corresponde cuando no hay ninguna posibilidad de avanzar si no tenemos mayorías en el Congreso", opinó.

En tanto, fustigó la minuta contra la iniciativa, cuya autoría reconoció la Asociación de AFP, justificándola como un "insumo interno para la discusión de la reforma".

"Estas minutas que circulan apócrifas son bien complejas. La presión que ha habido de la industria es enorme, y mucho más allá de lo que se puede tolerar", deploró la senadora.