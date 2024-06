Transversalidad total: CS y UDI piden solución para atenuar alza de tarifas eléctricas

Desde el Frente Amplio hasta la UDI, pasando por la Democracia Cristiana y Demócratas, existe un consenso general respecto a la necesidad de una medida que reduzca el impacto del alza de las tarifas eléctricas, que entrará en vigencia en julio.

En El Primer Café de Cooperativa, el presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, defendió su propuesta de duplicar el subsidio que ofrece el Gobierno, mediante una recaudación extra desde las generadoras, algo que -según dijo- fue rechazado como indicación mientras se tramitaba el proyecto de ley que establece el aumento.

De todas maneras, el diputado relevó que en la mesa técnica asesora "estamos abiertos a discutir todas las alternativas que vengan, de todos los sectores políticos (...) por eso hacemos el llamado a la derecha y a Demócratas a que también eleven sus propuestas, y a que se encuentre un consenso rápido, porque si la política sólo se dedica a criticar, vamos a ver las tarifas elevadas y eso va a perjudicarnos no a nosotros, sino que a la ciudadanía".

El también diputado Cristián Tapia (ind-PPD) apoyó la idea del FA, recalcando que "la primera parte de esta solución es que estos 120 millones de dólares que está disponiendo el Gobierno, en un subsidio para el 40% de las familias más vulnerables, se incremente ojalá al doble. Pero el Gobierno ha dicho que podríamos poner 60 millones de dólares más entre 2025 y 2026, y hemos (respondido) que no".

El integrante de la Comisión de Energía llamó a que el ajuste se haga ahora, "porque en octubre viene otro incremento y tenemos que avanzar en eso. Aumentando en octubre este valor, podríamos llegar a un subsidio para un 60% o un 70%".

SOLUCIONES PARA LA CLASE MEDIA

En la misma línea del oficialismo, su par de la UDI Cristián Labbé consideró que "lo importante es dejar ciertas discusiones de lado, y que el Gobierno sea capaz de entregar una solución no sólo a todos los chilenos, sino que de manera fragmentada", es decir, "entregar un subsidio concreto, de aquí a varios meses, para toda la clase media y todas las pymes (que les permita) ordenarse y sobre todo, sobrevivir".

En referencia a las últimas declaraciones del titular de Hacienda, insistió en que "más que decir 'no hay plata', el ministro (Mario) Marcel debería decir: 'veamos cómo lo hacemos, cómo podemos llegar a un subsidio', para que las pymes y la clase media no caigan en el barro y no se puedan mover", lo que -a juicio del gremialista- podría conseguirse colaborando con municipios o gobiernos regionales.

A su vez, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, reflexionó que en el marco del "Estado de Bienestar que de alguna manera la centroizquierda ha comprometido con las familias de nuestro país", esta deuda "debe ser abordada de manera distinta"; por ejemplo, que la clase media acceda a un pago escalonado, por cuanto "no bastan tres cuotas ni que las alzas sean incrementadas en tres momentos distintos".

¿REVERTIR LA NORMA?

"Creo que la deuda no ha sido bien llevada", fustigó por su parte la diputada Joanna Pérez (Demócratas), al tiempo que aseveró que el ministro de Energía, Diego Pardow, "ha faltado a la verdad" en la comisión del ramo, "porque allí no entregó las cifras, y por eso gran parte de la Cámara se siente engañada".

La parlamentaria recordó que "teníamos una 'bancada eléctrica', desde el Partido Comunista hasta sectores de oposición, para que se buscara a tiempo (una solución) y el Gobierno, siempre de forma tardía, finalmente hace pagar a los más vulnerables", pues el "se negó" a renegociar los contratos en cuestión.

En esa línea, consideró que el asunto representa "una más de las inconsecuencias del Gobierno: cuando eran oposición fueron muy duros y buscaron entregar todas las ayudas sociales, y hoy otra cosa es con guitarra y se debe pagar la deuda".

"Vamos a subir las cuentas en el peor mes, entonces creo que esto es una inconsecuencia más y se tiene que buscar una solución; estamos disponibles sin duda, pero que el Gobierno asuma su responsabilidad (...) es más, entre varios parlamentarios no tenemos ningún problema en revertir esta ley", remató.

Esta mañana, el ministro Pardow dijo en Radio Duna que la mesa técnica analiza desde "dónde se puede viabilizar más recursos, porque obviamente queremos acompañar este proceso de ajuste, que es significativo, con un política de apoyo que sea lo más extensa posible, pero posible requiere viabilizar los recursos y encontrar reordenamiento de gasto".

El mentado órgano asesor volverá a sesionar este jueves, según parlamentarios.