La Florida abrirá "política permanente" de gas licuado con la entrega de cilindros al 80% de sus hogares

Tras lograr esta mañana un acuerdo unánime en el Concejo Municipal, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que su municipio implementará una "política permanente de gas licuado" y entregará 100.000 cilindros de gas licuado a los vecinos de la comuna.

A través de un comunicado, la autoridad municipal explicó que la medida cubrirá hasta el 80 por ciento de la población de la comuna, apoyando especialmente el bolsillo de las familias más vulnerables y la clase media que está siendo afectada por la inflación.

La propuesta de Carter fue aprobada de manera transversal por los concejales Lina Ríos (RN); Alejandra Parra (UDI); Eugenia Hermosilla (Partido Ecologista); Verónica Miranda (Ind); Lorena Estivales (RD); Felipe Mancilla (RN); Roberto Valenzuela (DC); Reinaldo Rosales (PPD), y José Seves (PC).

En rueda de prensa tras el acuerdo, el alcalde tildó de "ridícula" la propuesta del Gobierno para disminuir el precio del gas, la que consiste en la venta de un número limitado de cilindros en conjunto con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP): "¿Ley corta? ¿Ley larga? ¿No era que se había acabado la letra chica? Qué mayor letra chica que prometer en campaña una cosa y en mitad del invierno no haber cumplido nada. En 20 millones de cilindros, usted comprenderá que 6.000 es un insulto al sentido común de los chilenos", fustigó.

"Uno entiende -y el ministro Huepe (de Energía) lo sabe, porque yo he sido parte de las mesas de los alcaldes que han conversado con él- que este tema no se puede resolver de la noche a la mañana. No les estamos pidiendo eso, pero 6.000 galones de gas... Con todo el poder del Estado, con la ENAP detrás, es realmente ridículo. No tiene otra calificación", afirmó.