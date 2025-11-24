Actualización de programa dejó sin sistema al Registro Civil

El Registro Civil e Identificación está sin sistema desde el viernes pasado por una actualización del Core Principal, procesador central del sistema, que provocó la suspensión de algunos servicios en todo el país.

"Nuestros equipos se encuentran monitoreando el funcionamiento general para acompañar esta etapa final del proceso. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía ante este hito, que permitirá contar con servicios más modernos, seguros y eficientes", señalaron mediante X.

Registro Civil informa: pic.twitter.com/gAt0yc4TGX — Registro Civil e Identificación - Chile (@RegCivil_Chile) November 24, 2025

No obstante, usuarios afectados reclamaron que las horas pedidas con anticipación, para el viernes y este lunes, no se reagendarán, sino que los funcionarios les han dicho que deberán solicitar otro horario para realizar los trámites.

En concreto, en las oficinas del Registro Civil se puede realizar el retiro de cédulas de identidad, pasaportes u otros documentos que con anticipación ya se hayan realizado y estén listo.

En tanto, no existe una fecha clara para la reposición del sistema, que le permita funcionar normalmente.