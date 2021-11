Gobierno por caso pasaportes: "El proceso se hizo apegado a la ley"

El Gobierno, a través de su ministro vocero, Jaime Bellolio, se refirió este martes por la tarde a la decisión del Registro Civil de dejar sin efecto la licitación adjudicada al consorcio liderado por la empresa estatal china Aisino e integrado por la privada alemana Mühlbauer para la elaboración de los nuevos pasaportes y carnés en Chile.

"Nosotros estamos muy claros y muy tranquilos de que este proceso está apegado a la ley, a las bases, y hubo inconsistencias de aquellos que inicialmente estaban primero en esa licitación", afirmó el secretario de Estado en una rueda de prensa en el Congreso Nacional, tras participar en la sesión por la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Consultado por las acciones legales que anunció el consorcio chino-alemán, el secretario de Estado contestó: "Están en su derecho".

"Aquí se hizo un proceso transparente con una base de licitación que es muy conveniente para las personas, recordemos que en el pasado la manera en que se entregaba en el carné o los pasaportes era con una única empresa, y en la cual uno debía pagar el proceso completo y eso hacía que un pasaporte contara más de 90.000 pesos", dijo Bellolio.

El Registro Civil decidió anular el proceso aduciendo "una serie de inconsistencias contenidas en su oferta", lo que se sumó además a los "impactos que podría tener para la elegibilidad del país en el programa Visa Waiver la suscripción del contrato".

La empresa, en tanto, sostuvo que contestó todos los requerimientos del organismo del Estado chileno y sostuvo que "se estarían vulnerando los tratados de libre comercio suscritos por Chile con China y la Unión Europea" por lo que Aisino dijo que "analizará los detalles de está inédita y grave determinación y recurrirá a todas las instancias legales nacionales e internacionales que correspondan".

Durante esta jornada, Cooperativa tomó contacto con el Registro Civil, sin embargo, de momento la única declaración oficial es la realizada a través del comunicado de prensa dado a conocer anoche.

QUEJA DE AISINO ANTE EL EMBAJADOR EN PEKÍN

El embajador de Chile en China, Luis Schmidt, recibió este martes en la legación en Pekín un llamado telefónico de Aisino, en el que la empresa le transmitió su molestia por la decisión del Registro Civil chileno, según publicó esta tarde el Diario Financiero.

"Me transmitieron lo mismo que en Santiago, que van a tomar acciones para proteger sus derechos y yo les dije que Chile es un país democrático y que cumple sus temas legales y que, por lo tanto, cualquier persona que se sienta afectada puede ejercer sus derechos legales. Pero no me metí en ese tema, no me corresponde, solo les recibí su inquietud", dijo el diplomático al periódico digital.

"No sé qué alcances puede tener esto acá, pero obviamente que no es una buena imagen, porque lo que plantean ellos, aunque no sé si es 100% real, es que cumplieron todas las bases de la licitación", señaló.