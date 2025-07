En su despedida del SII, Etcheberry destacó creación de Oficina Contra el Crimen Organizado

El saliente director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, entregó un balance de los 385 días de su gestión y destacó su contribución en la lucha contra el crimen organizado y la creación de una oficina especializada en aquel fin.

Fue la noche del viernes que el Ministerio de Hacienda informó que, por encargo del Presidente Boric, había solicitó la renuncia de Etcheberry luego de que se conociera que no pagó contribuciones de una vivienda no regularizada por al menos 9 años.

Hacienda precisó que el 31 de julio asumirá como directora subrogante Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización de la entidad, quien estará en el cargo "hasta el final del período de la actual administración", según confirmó el ministro Marcel.

En un largo punto de prensa a modo de despedida, realizado esta tarde de lunes en Teatinos 120, el exdirector del SII subrayó que durante su gestión aumentaron considerablemente las fiscalizaciones e investigaciones: "La cantidad de querellas por delitos tributarios creció en forma importante y también los montos de las querellas. Ahí, Impuestos Internos hizo su trabajo con mucho celo, como debe ser", afirmó.

En ese sentido, destacó la creación de la Oficina de Crimen Organizado: "Quisimos hacer una oficina en que partimos con unas 15 personas, pero que va a ir creciendo, que se especializa en estudiar la tributación del crimen organizado porque los grupos criminales... Muchos de ellos, aunque no lo crean, hacen inicio de actividades, timbran o o autorizan facturas, pero, por supuesto, casi todo lo hacen en negro", sostuvo.

"Nos especializamos, inicialmente, en el robo del salmón, de las partes y piezas de los vehículos, y también en el abastecimiento del comercio ambulante. En función de que esto funcione, seguramente después se crearán otras oficinas, pero los resultados han sido extraordinariamente buenos, porque estos grupos se especializan en las mafias y ven cómo hacerlo", puntualizó exdirector del SII.

Comercio informal en Meiggs

Etcheberry también mencionó el trabajo realizado durante su gestión para investigar delitos tributarios que involucran a proveedores de los vendedores ambulantes del Barrio Meiggs, dentro de los que hay comerciantes formales.

"En el abastecimiento del comercio ilegal y el comercio informal, nosotros hemos tenido buenos resultados con el sector Meiggs, en que hay gente que son los que manejan los hilos, por así decirlo, de todas estas irregularidades", señaló.

También destacó las fiscalizaciones a los malls chinos instalados a lo largo del país: "Estamos juntando toda la información para ver quiénes son los que manejan y cuáles son las irregularidades que cometen para poder aplicar todo el rigor de la ley", aseguró.

Asimismo, Etcheberry valoró la relación entre las distintas instituciones al momento de combatir el crimen organizado: "Nosotros aprendimos a trabajar muy colaborativamente con el Ministerio Público, la PDI y Carabineros. Es una maravilla cuando trabajamos juntos, porque nosotros tenemos información, sabemos las facturas, sabemos que esta sociedad está relacionada con esta otra".

"Es una gran ayuda para el Ministerio Público que nosotros trabajemos con ellos. De hecho, le hemos mandado varios funcionarios de Impuestos Internos que van en comisión de servicio", recordó el exministro de Transportes y de Obras Públicas.

"La verdad es que no quería irme"

Etcheberry también lamentó su salida del SII: "Yo la verdad es que no quería irme, estaba muy contento trabajando acá".

"Yo hice un expediente completo de la situación, pasé todo, además lo hice público, está en la web del servicio. Además le pasé, por petición del ministro (Marcel), todos los papeles a la subsecretaría (de Hacienda), y la subsecretaría revisó con asesores y no hay nada irregular de las cosas que hice", explicó.

"Me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno, y el Gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión. Por lo tanto, me pidieron el cargo", afirmó.

#Cooperativa90 [Audio] Javier Etcheberry lamentó haber tenido que renunciar a la dirección del Servicio de Impuestos Internos: "La verdad es que no quería irme, me hubiera gustado no salir, pero el Gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión": https://t.co/SizYRbSknq pic.twitter.com/i0F3KGPnMy — Cooperativa (@Cooperativa) July 22, 2025

Los desafíos de la nueva administración

La directora subrogante del SII, Carolina Savaria, entregó detalles acerca de lo que será su gestión: "La idea es ir revisando qué nuevos focos vamos a ir incorporando y va a ser con los recursos que dispone el SII, colaborando con las otras instituciones", sostuvo.

"Nosotros tenemos mucha información y la posibilidad de poder trabajar con las otras instituciones en este ámbito. Entonces, vamos a seguir en ese trabajo con los recursos que tiene el SII", agregó.

Saravia también dijo estar "muy consciente de los desafíos que tenemos hacia adelante. Tenemos que mantener esta fuerza fiscalizadora y el control que estamos haciendo respecto de planificaciones tributarias agresivas, pero también tenemos que tener en cuenta, la asistencia y todas las medidas de prevención para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de forma fácil y simple".

"No tenemos que abandonar el control y la colaboración respecto del crimen organizado, porque el servicio cuenta con mucha información con la que puede colaborar con las otras instituciones, como el Ministerio Público y las policías", concluyó.