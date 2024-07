Nueva gobernanza del SII: Micco pidió no dejar "al gato cuidando la carnicería"

En El Primer Café de Cooperativa, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco valoró positivamente este jueves el avance del proyecto que dicta nuevas normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, enmarcado en el Pacto Fiscal que impulsa el Gobierno, pero pidió "extremo cuidado" con la modificación de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta aprobó el miércoles la idea de legislar la ley antievasión de impuestos, en su segundo trámite constitucional, tras alcanzar un acuerdo con Hacienda para allanar su tránsito exitoso en los próximos pasos en el Congreso.

Respecto al SII, las materias de acuerdo apuntan a robustecer su carácter técnico, en busca -menciona el texto acordado- "fortalecer su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares, tanto en su dirección como subdirecciones".

"En términos generales, al final del día es bueno que se haya avanzado, qué duda cabe (...) pero después es súper importante todavía tener ojo en que las herramientas que estén ahí no queden muy debilitadas en la negociación en particular: hay temas de secreto bancario que son muy importantes que no queden debilitados, el tema del denunciante anónimo también hay que verlo más en detalle, pero mirando el vaso medio lleno, creo que es bueno que se haya seguir avanzando", señaló Micco.

En relación a la creación de un consejo externo que restará facultades al director del SII, el economista indicó que "el gran tema es que si ese llega a existir y es vinculante, las personas que lo integren, desde mi punto de vista, primero no podría ser ningún abogado tributarista que ejerza, porque va a tener un conflicto de interés con sus clientes tremendo; por lo tanto, si eso se llega hacer, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con los conflictos de interés (...) Este punto hay que verlo con muchísimo muchísimo cuidado, porque, si no, es como poner al gato a cuidar la carnicería".