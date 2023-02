Senapred a 13 años del 27F: "Se superaron las falencias"

Al conmemorarse un nuevo aniversario del catastrófico terremoto de magnitud 8,8 y el posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, que dejaron medio millar de muertos y una veintena de desaparecidos, el director subrogante del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Mauricio Tapia, destacó este lunes los "progresos alcanzados de manera sistemática" para que no se repitan los dramáticos sucesos de hace 13 años.

Con epicentro en Cobquecura, el denominado "27F" se registró como el segundo sismo más fuerte de la historia de Chile, solo por detrás del ocurrido cerca de Valdivia en 1960, de magnitud 9,5, el mayor de la historia desde que se tienen datos.

El terremoto provocó un devastador tsunami, el cual tardó pocos minutos en llegar a las costas chilenas, arrasando en primer lugar la isla Robinson Crusoe. Pero las autoridades no llamaron a evacuar la zona continental a tiempo -y retiraron la alarma demasiado temprano- y las enormes olas azotaron el litoral.

La descoordinación y las acusaciones cruzadas entre los entes que debían actuar ante el tsunami -la antigua Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA)- acabaron con indemnizaciones del Estado a los familiares de las víctimas.

Un nuevo protocolo para tsunamis, mejor coordinación con las autoridades, evacuaciones preventivas y más simulacros son algunos de los cambios que implementó en años posteriores la Onemi, entidad que dejó de existir el pasado 1 de enero, cuando se transformó en el nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

"Acá hay una línea transversal. Lo que era la Onemi el 27-F no es lo mismo que tuvimos como Onemi hasta el 31 de diciembre y que lo que hoy día (existe) como Senapred. Simples ejemplos: en ese momento (el 27F) trabajaban alrededor de 73 personas, no teníamos monitoreo en todas las regiones, no existían las direcciones regionales. Se hizo un levantamiento, un trabajo con expertos internacionales, se levantaron las falencias y obviamente se trabajó en esas falencias. El mejor ejemplo son los progresos alcanzados de manera sistemática que permitieron enfrentar los terremotos de 2014 y 2015", dijo el director (s) del Senapred en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Eso no queda tan marcado en la memoria colectiva, pero en Iquique en 2014 e Illapel en 2015 se superaron las falencias que se detectaron el 27F. Por ejemplo: se hizo una evacuación efectiva en todas las zonas costeras comprometidas, hubo mejores capacidades, el sistema funcionó de otra manera. Ese es el mejor respaldo de que hay un cambio", recalcó la autoridad.

En ese línea, Tapia defendió la transformación de la Onemi en el nuevo Senapred, señalando que la antigua entidad "hablaba de la emergencia, una parte de la gestión de riesgo de desastres. Acá hablamos de la prevención, de cómo nos preparamos para estas amenazas que tenemos como país. Chile es uno de los países más vulnerables en el mundo".

"No es que por arte de magia el 31 de diciembre desapareció Onemi, empezamos con Senapred y hay más músculo y más estrategias o herramientas. No, lo estamos construyendo. Esto es paulatino, pero ya hablar de un servicio público encargado de la gestión de riesgo de desastres para Chile es fundamental", concluyó.