Sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Arica y Tarapacá

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:13 horas de este jueves en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional reportó una magnitud de 5.3, con epicentro situado 24 kilómetros al sureste de Camiña e hipocentro a 108 kilómetros de profundidad.

Hora Local: 2025/09/25 15:11:44, mag: 5.3, Lat: -19.49, Lon: -69.3, Prof: 107.9, Loc : 24.15 km al SE de Camiña — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 25, 2025

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó intensidades de V grados Mercalli en Arica, San Miguel de Azapa (Región de Arica) y en Camiña (Tarapacá).

Se sintió con intensidad IV Mercalli en Cuya y Mamiña.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".