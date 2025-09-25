Sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Arica y Tarapacá
Registró una magnitud de 5.3, con epicentro situado en cercanías de Camiña.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:13 horas de este jueves en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.
El Centro Sismológico Nacional reportó una magnitud de 5.3, con epicentro situado 24 kilómetros al sureste de Camiña e hipocentro a 108 kilómetros de profundidad.
Hora Local: 2025/09/25 15:11:44, mag: 5.3, Lat: -19.49, Lon: -69.3, Prof: 107.9, Loc : 24.15 km al SE de Camiña— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 25, 2025
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó intensidades de V grados Mercalli en Arica, San Miguel de Azapa (Región de Arica) y en Camiña (Tarapacá).
Se sintió con intensidad IV Mercalli en Cuya y Mamiña.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".