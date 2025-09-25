Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.8°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Sismos

Sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Arica y Tarapacá

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Registró una magnitud de 5.3, con epicentro situado en cercanías de Camiña.

Sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Arica y Tarapacá
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:13 horas de este jueves en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional reportó una magnitud de 5.3, con epicentro situado 24 kilómetros al sureste de Camiña e hipocentro a 108 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó intensidades de V grados Mercalli en Arica, San Miguel de Azapa (Región de Arica) y en Camiña (Tarapacá).

Se sintió con intensidad IV Mercalli en Cuya y Mamiña.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada