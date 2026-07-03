Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago2.8°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Sismos

Sismo de mediana intensidad se registró en regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El epicentro se situó 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui.

Sismo de mediana intensidad se registró en regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sismo de mediana intensidad se registró a las 23:10 horas de este viernes en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

La magnitud fue de 5.1 y su epicentro se situó 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui (Región de Coquimbo).

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada