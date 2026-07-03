Sismo de mediana intensidad se registró en regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El epicentro se situó 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui.
El epicentro se situó 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui.
Un sismo de mediana intensidad se registró a las 23:10 horas de este viernes en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
La magnitud fue de 5.1 y su epicentro se situó 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui (Región de Coquimbo).
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.