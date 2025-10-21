Síguenos:
Tópicos: País | Sismos

Sismo sacudió a la zona central del país

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El movimiento, registrado a las 11:08 horas, tuvo una magnitud de 5,0.

Sismo sacudió a la zona central del país
Un sismo de mediana intensidad se percibió en la zona central del país, cuya magnitud fue de 5,0.

De acuerdo con Sismología, el movimiento se originó a las 11:08 horas a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, en la Región de Valparaíso.

Las intensidades en escala de Mercalli fueron los siguientes:

Región de Coquimbo

Salamanca III

Región de Valparaíso

San Felipe: IV

San Esteban: IV

Llayllay: IV

Puchuncaví: IV

Región Metropolitana

Quilicura: III

Santiago: III

Más información en instantes.

