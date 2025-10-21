Sismo sacudió a la zona central del país
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El movimiento, registrado a las 11:08 horas, tuvo una magnitud de 5,0.
El movimiento, registrado a las 11:08 horas, tuvo una magnitud de 5,0.
Un sismo de mediana intensidad se percibió en la zona central del país, cuya magnitud fue de 5,0.
De acuerdo con Sismología, el movimiento se originó a las 11:08 horas a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, en la Región de Valparaíso.
Hora Local: 2025/10/21 11:08:37, mag: 5.0, Lat: -32.38, Lon: -69.93, Prof: 126.8, Loc : 80.23 km al NE de Los Andes— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 21, 2025
Las intensidades en escala de Mercalli fueron los siguientes:
Región de Coquimbo
Salamanca III
Región de Valparaíso
San Felipe: IV
San Esteban: IV
Llayllay: IV
Puchuncaví: IV
Región Metropolitana
Quilicura: III
Santiago: III
Más información en instantes.