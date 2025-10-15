Sismo sacudió a la zona centro-norte del país
Epicentro se ubicó en la Región de Coquimbo.
Epicentro se ubicó en la Región de Coquimbo.
Un fuerte sismo se sintió en la zona centro-norte durante la mañana de este miércoles: de acuerdo con información preliminar de Sismología, el movimiento tuvo una magnitud de 5,5 y su epicentro se ubicó 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.
El temblor se produjo a las 08:43 de la mañana y se generó a una profundidad de 49 kilómetros.
Senapred detalló que las intensidades del movimiento fueron los siguientes:
Región de Coquimbo
Ovalle: VI
La Serena: V
Coquimbo: V
Los Vilos: V
Paihuano: V
Vicuña: V
Salamanca: V
Región de Valparaíso
Limache: IV
Quilpué: IV
Valparaíso: IV
Viña del Mar: IV
Quillota: III
Puchuncaví: III
San Esteban: II
Región Metropolitana
Santiago: II
Región de O'Higgins
Navidad: III