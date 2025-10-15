Sismo sacudió a la zona centro-norte del país

Un fuerte sismo se sintió en la zona centro-norte durante la mañana de este miércoles: de acuerdo con información preliminar de Sismología, el movimiento tuvo una magnitud de 5,5 y su epicentro se ubicó 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.

El temblor se produjo a las 08:43 de la mañana y se generó a una profundidad de 49 kilómetros.

Senapred detalló que las intensidades del movimiento fueron los siguientes:

Región de Coquimbo

Ovalle: VI

La Serena: V

Coquimbo: V

Los Vilos: V

Paihuano: V

Vicuña: V

Salamanca: V

Región de Valparaíso

Limache: IV

Quilpué: IV

Valparaíso: IV

Viña del Mar: IV

Quillota: III

Puchuncaví: III

San Esteban: II

Región Metropolitana

Santiago: II

Región de O'Higgins

Navidad: III