Ciclón pasará "sin pena ni gloria", pero viene seguidilla de sistemas frontales

El meteorólogo Eduardo Sáez sostuvo este lunes en Cooperativa que el ciclón extratropical pasará por el continente "sin pena ni gloria", pero aclaró que luego vendrá una seguidilla de sistemas frontales en distintas regiones del país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Sáez afirmó que "el ciclón, que afectó el viernes a Rapa Nui, para nosotros nos está dejando cielo nublado y recién en la noche (de este lunes) nos va a dejar unas precipitaciones de menor cantidad hacia la Región de los Lagos, hacia Los Ríos, pero tarde y muy suave, o sea, va a pasar sin pena ni gloria para el continente".

En esa línea, el especialista señaló que lo que viene detrás "de este gran ciclón extratropical, (es que) viene otro sistema frontal (...) pero este se ha estado calentando, ha tenido características subtropicales en algún momento, (pero) es difícil poder determinarlo cuando está tan lejos en el océano".

"Pero este sí va a llegar con mayor volumen de agua, va a llegar con viento y va a llegar con isoterma cero más alta", indicó Saéz, pero insistió en que dicho sistema frontal será el "que viene atrás, el que no se había nombrado la semana pasada, es el que va a ser importante para nosotros y que va a llegar ya probablemente entre miércoles y jueves".

Tras lo anterior, el meteorólogo adelantó que "el miércoles en la madrugada tocaría tierra ese sistema frontal y nos afectaría otro más que llegaría. Tendríamos precipitación este fin de semana, porque van a pasar tres sistemas frontales juntos y, por lo tanto, vamos a tener una seguidilla de sistemas frontales que va a parecer una única gran lluvia, pero son tres eventos, uno al lado del otro".

"El primero es el que a mí más me preocupa, porque ese vendría con isoterma cero de prácticamente 3.000 metros en la Región del Maule, 2.800 en la Región del Biobío y eso es muy alto para la zona", advirtió, ya que podría traer desprendimientos de tierra u otros fenómenos.

Advertencia Agrometeorológica: [03/jun 12:12] PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES CON ISOTERMA CERO ALTA DESDE EL MAULE A LOS RÍOS - ACTUALIZACIÓN pic.twitter.com/AVVXHigDLX — MeteoChile (@meteochile_dmc) June 3, 2024

RAPA NUI "RESISTIÓ BIEN" EL CICLÓN EXTRATROPICAL

Felipe Vergara, periodista y director del canal de televisión Mata o Te Rapa Nui, relató en Cooperativa los efectos de ciclón extratropical en la zona y comentó que "es como una súper tormenta pero reducida en 15 minutos", aunque aclaró que la isla "resistió bien".

"Yo llevo viviendo dos años acá en la isla, ya me había tocado vivir en Rapa Nui. (Pero) la diferencia que tuvo este ciclón extratropical es que cayeron cerca de 12 milímetros de lluvia, pero solamente en quince minutos", relató en El Diario de Cooperativa.

"Hubo algunas voladuras de techo, algunos árboles caídos, marejadas, las olas estaban bastante grandes para la normalidad acá de Rapa Nui, y hubo cortes de luz en varios sectores de la isla que se prolongaron por varias horas, pero es algo a la que lo que la gente acá en la isla está acostumbrada", añadió el periodista.

No obstante, informó que "toda la infraestructura mayor soportó super bien, los hospitales y las escuelas están diseñadas para soportar grandes vientos y estas lluvias. Hay muchas casas de material ligero y eso es lo que a mí me sorprende que no se vuelen las cosas acá en la isla, no sé por qué pasa. La isla resiste súper bien para la intensidad (del fenómeno), y yo creo que esto pasa en Santiago y es otra la historia".