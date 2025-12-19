El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga señaló en Cooperativa que este fin de semana "hay un descenso importante (de la temperatura)", luego del intenso calor registrado en la Región Metropolitana a lo largo de la semana.

"Se va a nublar durante la noche y se va a mantener con bastante nubosidad durante el resto del día. Así que para mañana (sábado) la máxima va a disminuir bastante. Estamos esperando 13 grados de mínima y la máxima no va a superar los 23-24 grados", afirmó.

"Diría que va a ser el día más frío de lo que resta de la semana y de lo que viene, ya que el domingo, si bien estamos nublados parte de la mañana, en la tarde quedamos despejados y eso nos va a incrementar la temperatura máxima a 27 grados", indicó Zúñiga.

LEER ARTICULO COMPLETO