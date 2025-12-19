Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.7°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El calor intenso de esta semana dará un respiro durante sábado y domingo en Santiago

Publicado: | Fuente: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga señaló en Cooperativa que este fin de semana "hay un descenso importante (de la temperatura)", luego del intenso calor registrado en la Región Metropolitana a lo largo de la semana.

"Se va a nublar durante la noche y se va a mantener con bastante nubosidad durante el resto del día. Así que para mañana (sábado) la máxima va a disminuir bastante. Estamos esperando 13 grados de mínima y la máxima no va a superar los 23-24 grados", afirmó.

"Diría que va a ser el día más frío de lo que resta de la semana y de lo que viene, ya que el domingo, si bien estamos nublados parte de la mañana, en la tarde quedamos despejados y eso nos va a incrementar la temperatura máxima a 27 grados", indicó Zúñiga.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados