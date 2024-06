Gobierno activó el Código Azul en cinco regiones ante pronóstico de heladas

El Ministerio de Desarrollo Social activó este sábado el Código Azul para comunas de cinco regiones ante el pronóstico de heladas para la zona centro y sur del país, tras el paso del nuevo sistema frontal que afectó en los últimos días.

Ésta es una estrategia de emergencia que se aplica en las localidades con mayores porcentajes de personas en situación de calle, para reforzar los mecanismos de ayuda, y se activa con pronósticos meteorológicos igual o menor a 0°C, o con temperaturas igual o menor a 5°C con lluvia.

"Justamente cuando hay temperaturas frías, reforzamos la red de protección a personas en situación de calle. Es importante recordar que la red está abierta durante todo el año, (pero) se refuerza durante el invierno y bajo condiciones de temperaturas especialmente bajas en la zona central del país", explicó la ministra Javiera Toro.

El Código Azul se activará en las siguientes zonas:

Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe

Región Metropolitana : Todas las comunas

: Todas las comunas Región de O'Higgins: Rancagua

Región de Ñuble: Chillán

Región del Biobío: Los Ángeles

En la región capitalina hay 25 albergues disponibles; dos en San Felipe y uno en Los Andes. En tanto, en Chillán se cuentan dos recintos y en Los Ángeles, uno.

Al activarse esta estrategia, se incorporan operativos móviles adicionales que recorren las calles entregando alimentación, abrigo y realizando traslados de personas que lo requieran a albergues.

Asimismo, la ciudadanía se puede hacer parte de la ayuda llamando al Fono Calle 800 104 777 opción cero o en la página web del Código Azul.

Ante las condiciones meteorológicas anunciadas para estos días se activará el #CódigoAzul para este sábado 22 de junio.



👇🏼 Aquí te dejamos el detalle de las regiones y comunas involucradas en este refuerzo.



Recuerda que tu alerta puede salvar una vida, si ves a alguien en… pic.twitter.com/ibsF8GliVj — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) June 22, 2024

MÍNIMAS BAJO CERO

Para los próximas días, al menos hasta el martes, la Dirección Meteorológica de Chile pronostica mínimas que oscilarán entre 3° y 5° Celsius y las máximas que no debieran superar los 12° en la Región Metropolitana.

En Los Andes y San Felipe se esperan mínimas entre 2° y 4°C, y máxima por debajo de los 10°C; estimaciones similares a Rancagua, con mínimas en torno a los 3° y máximas que rondarán los 11°.

El frío se hará sentir con fuerza será en Chillán y Los Ángeles, donde se anticipan mínimas de hasta -3°C y máximas cercanas 12° y 11°C, respectivamente.

Además, Meteorología mantiene hasta mañana un aviso por "viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco en cordillera" entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Igualmente emitió otros por "heladas normales a moderadas con probabilidad de formación de escarcha" en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, para lunes y martes; y de "heladas normales a moderadas" en la precordillera de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, para el martes.

TESTIMONIOS

Cooperativa recogió testimonios de personas que han estado albergadas en los recintos dispuestos para hacer frente a las olas de frío y los sucesivos sistemas frontales de las últimas semanas.

"Cuando empezaron las lluvias, estaba en situación calle, entre adicción y alcohol, y me enteré por el intermedio WhatsApp que se había abierto un albergue y me vine altiro a 'ojos cerrados'. El grupo humano que hay en este hogar a uno no lo mira por número", valoró uno de los albergados, identificado como Víctor.

Fredy, otro de los acogidos, contó que se encontraba en una situación similar: "Me pillaron las lluvias en la calle, con alcohol, drogas, y andando para allá, para acá; fue difícil. Pero llegué acá, y he estado bien, tranquilo, me he recuperado súper rápido. Y he visto aquí el cariño de los monitores, de las personas que pueden hacer esto, se está haciendo aquí un trabajo bueno".