Santiago superará los 30°C por primera vez en seis meses

Santiago está experimentando un inicio de octubre con temperaturas inusualmente altas. Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la jornada de hoy alcanzará una máxima de 30°C con sol radiante, tendencia que se prolongará hasta mañana jueves, cuando la máxima subirá a 31°C.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga comentó a El Diario de Cooperativa que la Región Metropolitana no superaba los 30°C hace aproximadamente seis meses, y señaló que estas tendencias de máximas en ascenso se están volviendo comunes, en línea con las tendencias climáticas de los últimos 30 años que muestran un alza en las temperaturas en gran parte del país.

El pronóstico, sin embargo, cambiará radicalmente hacia el fin de semana. este viernes la temperatura comenzará a disminuir por el ingreso de humedad desde el sector costero, y un sistema frontal más activo ingresará durante el sábado en la tarde o noche, "con alguna probabilidad de precipitación en el sector sur de Santiago y también los sectores precordilleranos de la capital", dijo Zúñiga.

El impacto del sistema frontal será significativo en las temperaturas, que "se nos van a derrumbar", afirmó el experto. Se espera que las máximas para el fin de semana no superen los 18°C.

Este mismo sistema frontal activo traerá "bastantes precipitaciones" a la zona sur de Chile durante el resto de la semana.