Artesano se hizo viral por no tener ventas y ahora su local recibe cientos de personas

Un artesano de 88 años se hizo viral en redes sociales luego que dio a conocer que había días en los que no vendía nada en su tienda de antigüedades ubicada en el Edificio Dos Caracoles de Providencia.

La historia de Sergio Reyes fue dada a conocer por un usuario de TikTok, a quien le aseguró que "aquí trato de vender lo que se puede y sobrevivir de esto. Hay días que vendo cero pesos porque la gente no compra, compra lo más necesario y los regalitos se han reducido al mínimo ahora".

Su caso rápidamente se viralizó, y muchos usuarios de redes sociales se comprometieron a ir a su local llamado "Scorpio" para apoyarlo.

"Me siento asustado de ver tanto movimiento después de dormir todo el día. Ahora me tienen 'corre para allá, corre para acá; sube, baja'. Era una actividad que la había perdido, pero estoy agradecido, porque me han ayudado 100%", comentó Reyes al matinal "Mucho Gusto", donde aseguró que las ventas de sus productos aumentaron y que ahora recibe a cientos de personas en su tienda.