Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

Beneficios y subsidios por cesantía en Chile: ¿Cómo acceder?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación llegó a 8,9% en el trimestre marzo-mayo.

 iStock
La pérdida del empleo puede significar un fuerte impacto para las familias, por lo que en Chile existen distintos beneficios estatales y de seguridad social destinados a entregar un respaldo económico durante el período de cesantía.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación llegó a 8,9% en el trimestre marzo-mayo, lo que refuerza la importancia de estas ayudas.

Seguro de Cesantía

Este beneficio está dirigido a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) con Cuenta Individual de Cesantía. Para acceder al respaldo económico, es necesario cumplir ciertos requisitos que se detallan a continuación:

  • Acreditar la cesantía mediante finiquito, carta de despido, renuncia, acta de comparendo o certificado de la Inspección del Trabajo.
  • En contratos indefinidos o trabajadoras de casa particular: tener al menos 10 cotizaciones previas (continuas o discontinuas).
  • En contratos a plazo fijo, obra o servicio determinado: contar con 5 cotizaciones previas.
  • Considerar las cotizaciones desde el último período en que se accedió al beneficio, o desde la afiliación si es la primera vez.

Fondo de Cesantía Solidario

Está pensado para quienes no cuentan con fondos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía. Para acceder a este beneficio económico adicional, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Estar cesante al momento de postular.
  • No contar con fondos suficientes en la cuenta individual.
  • Tener al menos 10 cotizaciones pagadas al fondo en los últimos 24 meses.
  • Que las tres últimas cotizaciones sean continuas y con el mismo empleador.
  • Haber finalizado el contrato por cualquier causal.
  • Mantener activa la inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo.

 

Subsidio de Cesantía

Este subsidio entrega un pago mensual por un máximo de 360 días a quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad. Para recibirlo, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

  • Contar con al menos 12 meses (52 semanas) de imposiciones en los dos años previos.
  • Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.
  • Figurar en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.
  • Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.
  • Haber firmado el contrato antes del 2 de octubre de 2022 (para contratos posteriores aplica el seguro de cesantía de la AFC).

 

Indemnización por término de contrato

Es una alternativa flexible que reemplaza o complementa la indemnización legal por años de servicio. Se puede pactar con el empleador a partir del séptimo año de relación laboral, ofreciendo una opción flexible y práctica para acceder al beneficio.

