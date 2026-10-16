Jóvenes con poca experiencia y mujeres "fuera de mercado": los más afectados por la crisis laboral

Recién graduados a los que se les exigen años de experiencia y mujeres con décadas de historia laboral rechazadas por su edad, son algunas de las caras detrás del desempleo en Chile que, durante el trimestre junio-agosto, alcanzó una tasa de 9,6%, la más alta en los últimos cinco años y la mayor en Sudamérica.

"Terminada mi práctica, empecé a buscar empleo y no encontré. Tuve que entrar a trabajar como vendedor de calzado, estuve 10 meses, para después pasar a trabajar en lo que estudié", relató a la agencia de noticias EFE Nicolás Calderón, ingeniero civil de 28 años.

Calderón se graduó en 2024 y el último año y medio lo pasó rotando entre empresas en las que duró poco tiempo, enfrentado a recortes de personal que desde hace dos meses lo tienen buscando un nuevo empleo.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo juvenil -personas entre 15 y 24 años- se situó en un 24,6%, mientras que un 21,6% de las personas entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja.

En personas con educación superior completa, la denominada "tasa de desocupación ilustrada general" alcanzó un 8,3% y afecta en mayor medida a los menores de 30 años, que llegan al 15,9%, de acuerdo a un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP).

"Para mi carrera están pidiendo entre cinco y diez años de experiencia. Yo solamente con uno y medio de experiencia, siento que no toman en cuenta mi motivación para trabajar", lamentó Calderón

La doble barrera del género y la edad

La situación es particularmente compleja para las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó un 10,3% en el último trimestre, y en el rango de "desempleo ilustrado" es de 8,7% en comparación con el 7,8% para los hombres con estudios superiores.

El estudio de la UDP indica, además, que en las personas entre 45 a 59 años la tasa de desocupación ilustrada se ubicó en 6,1% a pesar de la contracción de 0,6 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desempleo general entre 45 y 54 años escaló a un 7,6%.

Marcela Radena, de 51 años, es parte de ambas cifras de desempleo y contó a EFE que lo que más ha complicado su búsqueda de trabajo es la edad: "Tú vas súper inspirada por el aviso, piensas 'lo tengo' y te dicen que sí, pero que solo buscan personas de hasta 35 o 40 años".

Desde hace seis meses, Marcela trabaja en servicios de limpieza en viviendas, mientras intenta retomar su carrera de más de dos décadas como secretaria ejecutiva computacional.

"Te empiezas a sentir vieja, como que estás fuera de mercado, por eso tuve que entrar como auxiliar de aseo (en empresas) por cuatro meses, porque era la única opción", comentó. Ahí encontró a muchas mujeres más como ella.

El reto de acortar la búsqueda

"En el mercado laboral existe una asimetría de información. Muchas veces hay vacantes disponibles, pero no se conectan con la oferta por parte de la gente que quiere trabajar", explicó a EFE Mauricio Brito, director de Desarrollo Local de la Municipalidad de Providencia que organizó la feria laboral "Activa tu talento joven".

Al evento acudieron cientos de personas de diferentes sectores de la Región Metropolitana y tuvieron la posibilidad de entrar en contacto directo con representantes de 20 empresas con más de 1.200 vacantes para técnicos y profesionales en diversas áreas.

"Nosotros contribuimos con eso a que se conecten, a que la gente que está buscando trabajo pueda efectivamente insertarse y acortar este tiempo de búsqueda", añadió.

Entre recortes y planes de empleo

Frente a este escenario, el Presidente José Antonio Kast presentó un paquete de medidas para impulsar la creación de más de 100 mil puestos de trabajo, movilizando 1,3 billones de pesos para contrarrestar la cifra de desempleo que se traduce en casi un millón de personas que buscan trabajo y no lo encuentran.

Sin embargo, de acuerdo a un análisis del estudio jurídico La Firma, los recursos para políticas de empleo caerían un 34,7% en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo, recortando subsidios a la contratación, capacitación e intermediación.

Fidel Bennet, economista de La Firma, explicó a La Tercera que el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) -una de las apuestas de Kast que entró en vigencia este mes- "recibe 76.000 millones, menos de la mitad de lo que sumaban los tres subsidios que reemplaza y de los cerca de 200 mil millones al año que consideraba el Informe Financiero con el que fue aprobado".