Ley de 40 horas: Qué trabajadores quedan excluidos y cómo se distribuye la jornada

La Dirección del Trabajo (DT) publicó dos dictámenes para interpretar la forma en que se aplicará la nueva ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, que a fines de abril iniciará su implementación, pasando de 45 horas semanales a 44.

Uno de los dictámenes del organismo fiscalizador señala, según consignó La Tercera, que "quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración; y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. En caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, el Inspector del Trabajo respectivo resolverá si esa determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas".

En concreto, la DT apunta que el legislador establece dos causales de exclusión de limitación de jornada laboral: Dependientes que usualmente desempeñan cargos de confianza o alta responsabilidad y que, por lo mismo, normalmente representan al empleador; y trabajadores que presten servicios personales sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas.

En cuanto a los trabajadores que desempeñen cargos de confianza o alta responsabilidad, la DT indica que se debe tener en consideración lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 4° del Código del Trabajo: "Para los efectos previstos en este Código, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica".

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA

Otro punto que aborda el dictamen es la distribución en promedios de la jornada laboral, ya que la ley permite su distribución sobre la base de promedios semanales, en períodos de hasta cuatro semanas que no superen las 40 horas, lo cual debe entenderse en armonía con la gradualidad de la vigencia de la normativa, según se analizó en el N°1 precedente.

"Del tenor literal de la norma legal citada se desprende que las partes pueden acordar la distribución de la jornada en un único ciclo de 2, 3 o 4 semanas de extensión, en el cual el promedio de las horas ordinarias a laborar no debe exceder de 40. De este modo, si las partes optan por esta modalidad, lo primero que deberán hacer es determinar la cantidad de semanas que incluirá el respectivo ciclo, para luego establecer su distribución diaria y semanal".

Además, se precisó que "el promedio de las horas ordinarias a laborar no deberá exceder de 40 horas semanales en el ciclo. Sin embargo, la jornada podrá superar dicho límite de 40 horas en no más de dos semanas seguidas dentro del mismo ciclo, no pudiendo exceder las 45 horas semanales".

También se menciona que a contar del 26 de abril de 2028 la jornada ordinaria de trabajo podrá distribuirse semanalmente en no menos de 4 días ni en más de 6 días, y de acuerdo con lo prescrito por el artículo octavo transitorio de la Ley N°21.561, "las partes podrán pactar voluntariamente que la rebaja de la jornada a 40 horas o menos, y su distribución en 4 días se materialice antes del cumplimiento del quinto año de publicación de la presente ley, esto es, a contar del 26 de abril de 2028".