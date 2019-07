Comenzó la huelga de trabajadores de Walmart

Este miércoles, a las 00:00 horas, comenzó la huelga de trabajadores del Sindicato Interempresa Líder (SIL) de Trabajadores de Walmart Chile tras fracasar las negociaciones con la empresa, a través de la mediación de la Dirección del Trabajo (DT).

De acuerdo a la última votación, sobre un 90 por ciento de los trabajadores del sindicato, uno de los más grandes del sector privado en el país con cerca de 17 mil trabajadores a nivel nacional, adhirieron a la paralización.

"Nosotros estamos contabilizando más de 130 locales (que se mantendrán) cerrados y, además, más de un centenar que va a andar a media máquina, o sea, que van a abrir medio día, en la tarde o en la mañana", confirmó el presidente del sindicato, Juan Moreno, a Cooperativa.

Las sucursales afectadas son Central Mayorista, Superbodega Acuenta, Econo, Hiper Líder y Express de Líder.

La semana pasada Walmart recurrió a un proceso de mediación con la Dirección del Trabajo y, aunque los trabajadores y la empresa mantuvieron reuniones desde la semana pasada, ayer martes se determinó que no hubo acuerdo para detener la huelga.

Parte de lo que exigían los trabajadores era un cuatro por ciento de reajuste por multifuncionalidad -a lo que la empresa ofreció solo un 3 por ciento más un bono fijo de 50 mil pesos- y el monto de la designación de transporte, para la que hubo un primer acuerdo.

"Nosotros no hemos rechazado en sí la propuesta, lo que pasó es que no llegamos a acuerdo dentro de los plazos de mediación, porque veníamos conversando, hoy se venció el último día de mediación obligatoria y la empresa no alcanzó a generar la propuesta que pudiera absorber el cambio a multifuncional de los trabajadores y trabajadoras", comentó el presidente del SIL.

"La propuesta es insuficente para la envergadura de la transformación de lo que significa este cambio abismante que va a tener la empresa", indicó Moreno.

El dirigente espera que la empresa "pueda recapacitar" esta propuesta y dijo que "estamos dispuesto a conversar".

Walmart Chile lamentó la decisión

A través de un comunicado, la empresa Walmart Chile lamentó la decisión adoptada por el sindicato, "ya que la compañía dispuso toda su colaboración para alcanzar un acuerdo".

La movilización -dice la empresa- afectará el "normal funcionamiento mayoritariamente de supermercados del formato Super Bodega Acuenta y solo algunos locales de Express de Líder y Líder", por lo que "Walmart Chile ha implementado un Plan de Continuidad Operacional con el fin de asegurar una adecuada atención a sus clientes".

"La compañía estará informando las alternativas más cercanas para que puedan realizar sus compras y actualizará continuamente el estado de los locales, a través de sus canales de comunicación formales", agregaron.