Sindicato rechazó propuesta de Walmart: Huelga comienza este miércoles

El Sindicato Interempresas Líder (SIL) confirmaron el rechazo de la propuesta de Walmart y el inicio de la huelga legal a partir de este miércoles 10 de julio a las 00:00 horas.

Los trabajadores y la empresa mantuvieron reuniones desde la semana pasada y hoy se determinó que no hay acuerdo para detener la huelga.

Parte de lo que exigían los trabajadores era un 4 por ciento de reajuste por la multifuncionalidad, a lo que la empresa ofreció solo un 3 por ciento más un bono fijo de 50 mil pesos.

Según detalló el presidente del sindicato, Juan Moreno, "no hemos llegado a acuerdo, si bien reconocemos que hay puntos de avance, pero son insuficientes para lograr el acuerdo de la magnitud de la transformación que la empresa quiere hacer".

Moreno aseguró que "no hemos llegado a buen puerto. Lo que sí queremos decirle a todos nuestros compañeros y compañeras a lo largo del país y a la comunidad, es que esta pelea que estamos haciendo hoy día, este debate, esta diferencia, no son solamente lucas, no son solamente dinero".

"Aquí lo que estamos viendo es que la empresa quiere transformar a más de diez mil trabajadores en multifuncionales. Creemos, efectivamente, en el diálogo pero también se da en las movilizaciones", explicó.

"Por lo tanto, mañana hay muchos locales que van a cerrar y les llamamos a la comunidad, a los trabajadores que van a comprar a Líder, que nos acompañen en esta movilización. Llamamos a solidarizar con nuestras demandas", agregó Moreno.

Walmart implementará "Plan de Continuidad Operacional"



A través de un comunicado, la empresa Walmart Chile lamentó la decisión adoptada por el sindicato, "ya que la compañía dispuso toda su colaboración para alcanzar un acuerdo".

En ese sentido, destacaron su propuesta que consistía en el 100 por ciento del bono movilización, reajuste del sueldo base, un reajuste por multifncionalidad, capacitación para reconversión, bono por término de negociación y aporte al sindicato para inversión en capacitación de los socios.

La movilización -dice la empresa- afectará el "normal funcionamiento mayoritariamente de supermercados del formato Super Bodega Acuenta y solo algunos locales de Express de Líder y Líder", por lo que "Walmart Chile ha implementado un Plan de Continuidad Operacional con el fin de asegurar una adecuada atención a sus clientes".

"La compañía estará informando las alternativas más cercanas para que puedan realizar sus compras y actualizará continuamente el estado de los locales, a través de sus canales de comunicación formales", agregaron.