Primeros 100 días: Debate sobre el sueldo mínimo será clave para nuevo gobierno

Tras la salida del cambio de mando, el titular de Hacienda, Mario Marcel, ya adelantaba que el proyecto de sueldo mínimo será una de las prioridades de la materia, el cual busca instalar una base de 400.000 pesos en un comienzo, y terminar el periodo de este Gobierno con 500.000 pesos.

"Ya sostuvimos una reunión con la ministra del Trabajo y con el ministro de Hacienda antes de que asumieran, y los compromisos que han hecho son para poder avanzar de manera significativa en poder lograr los 500.000 pesos de suelto mínimo", comentó Silvia Silva, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Para sacar adelante el proyecto, el Ejecutivo tendrá una ardua labor legislativa para llegar a acuerdos con las cámaras, ya que no posee las mayorías necesarias para alcanzar los votos para su aprobación.

Sobre esto el nuevo presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) dijo que "vamos a tener esta semana el lunes una reunión con el ministro Giorgio Jackson con objeto de coordinar la agenda legislativa. Después se realizaron las reuniones de bancada con objeto establecer las tablas correspondientes y ahí vamos a dar a conocer el itinerario de trabajo".

En tanto desde la Cámara de Diputados, su presidente, Raúl Soto (PPD), mencionó que van "a estar para colaborar, para intentar llegar a acuerdos con todos los sectores políticos en un Congreso muy fragmentado y también muy organizado, pero si no hay acuerdos, no hay buenas leyes, no hay políticas públicas a favor de la gente. Eso es algo que le pedimos a todos los sectores políticos que entendamos, que seamos capaces de ponernos de acuerdo para viabilizar las reformas que el país requiere".

"Desde el mundo de las pymes, los emprendedores le deseamos mucho éxito al presidente Gabriel Boric y a su equipo, y decirles que los gremios de la pequeña y mediana empresa estamos disponibles para dialogar y llegar a acuerdos en las materias tributarias y laborales, que probablemente van a ser las primeras reformas que impulse su gobierno", sostuvo al respecto el presidente de la multi gremial de emprendedores, Juan Pablo Swett.