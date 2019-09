40 Horas: Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó artículo clave en tensas sesiones

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados discutió este lunes el proyecto que busca rebajar la jornada laboral a 40 horas y, en una tensa doble sesión, aprobó uno de los dos artículos de la iniciativa.

En específico, con 7 votos a favor y 6 en contra, los parlamentarios de la oposición lograron la aprobación del artículo clave de la propuesta que impulsan las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, aquel que reduce la jornada de 45 a 40 horas semanales.

Alrededor de las 14:30 horas la instancia inició la primera de las dos sesiones extraordinarias que desarrolló hoy para debatir y votar la bullada iniciativa. Luego, cerca de las 17:30 horas, comenzó la segunda, que terminó abruptamente cuando, a las 19:30 horas, los diputados de Chile Vamos decidieron retirarse al afirmar que el tiempo otorgado para la discusión ya se había cumplido.

Durante ambas sesiones, los parlamentarios de oposición acusaron a Chile Vamos de querer dilatar el debate con extensas intervenciones para evitar que la votación se terminara hoy, lo cual sucedió: se aprobó la mencionada rebaja de horas, pero quedó pendiente el artículo que elimina el adverbio "efectivamente" del artículo 21, inciso primero, del Código del Trabajo.

Diputados de #ChileVamos terminan por pararse y no dejar que termine la votación del proyecto #40horas. Esto es una vergüenza mayúscula y de proporciones ¡Le dan las espalda a Chile, a los trabajadores y sus familias! pic.twitter.com/lUpnosvYmK — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) September 2, 2019

Jornada especial: ¿Afectaría trabajos en incendios o el deporte?

Los diputados oficialistas destinaron los primeros instantes para cuestionar la pertinencia de la convocatoria realizada por la presidenta Gael Yeomans, considerando que hay otros proyectos del Gobierno con urgencia: sin embargo, el secretario de la instancia zanjó que dichas urgencias ya vencieron, por lo que ya no tienen autorización para verlos sin la autorización de la Sala de la Cámara.

Posteriormente, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) hizo reserva de constitucionalidad, y luego Alejandro Santana (RN) pidió la palabra para hacer lo mismo respecto a otro artículo del proyecto. Patricio Melero (UDI), asimismo, anunció idéntica medida para cuando se iniciara la discusión en particular de cada una de las indicaciones ingresadas por la oposición -muchas de las que ya fueron retiradas-, para llevarlo al TC.

Melero criticó que "hay más de 14 mil trabajadores regidos por el Código de Trabajo que prestan servicios al estado, como es el caso de los auxiliares de la educación, que están pasando desde los municipios a los servicios locales de educación. ¿Qué significa esto, que vamos a tener también que modificar la jornada escolar?".

"¿O qué vamos a hacer con los trabajadores de Conaf cuando estén apagando un incendio? ¿Les vamos a decir que se acabó la jornada, que el Estado no va a seguir apagando el incendio? Vamos a tener que contratar más trabajadores", agregó.

Asimismo, estuvo la exposición del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en que se esperaba que diera conocer un informe de la Dirección de Presupuestos sobre el gasto que se requeriría para solventar este proyecto en caso de convertirse en ley, y manifestar asimismo la posición del Gobierno respecto a la eventual inconstitucionalidad que le atribuyen.

El secretario de Estado había asegurado que en 30 minutos no alcanzaba a exponer íntegramente, por lo que pidió garantías para poder completarla e incluso terminarla en la siguiente sesión; finalmente, se extendió la primera sesión.

[Audio] Monckeberg: Chile podría verse impedido de jugar Copa América con proyecto de las 40 Horas #SomosCooperativa https://t.co/kFktGNjXkj pic.twitter.com/POxD1mvsaz — Cooperativa (@Cooperativa) September 2, 2019

En su argumentación, Monckeberg fustigó y apuntó que podría afectar "hasta a los deportistas, que tienen jornada especial; tampoco se les dice cómo se va a hacer".

"Esto es tan absurdo y está tan mal redactado que no se hace cargo de ninguna jornada especial, sino que solo dice que todas deben adecuarse, que Chile podría verse impedida de jugar una Copa América porque va a exceder la máxima jornada que se está planteando. Porque se hace mal y no se específica cómo se adecua", dijo.

Oposición acusó "obstruccionismo"

Todo ello bajo la suspicacia de los parlamentarios pro "40 horas", que sospechan que el objetivo del oficialismo con sus acciones es dilatar la discusión para que el proyecto no sea votado hoy.

La diputada Yeomans (Convergencia Social), presidenta de la comisión, acusó al Gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos de "obstruccionismo" y de intentar hacer "fracasar" la sesión.

Gobierno y oficialismo nuevamente buscaron que sesión de hoy fracasara para que proyecto de #40Horas no avanzara justificando arbitrariamente cuestiones reglamentarias. A pesar de su actitud obstruccionista el proyecto se sigue revisando hoy, tal cómo se convocó a esta sesión. pic.twitter.com/KTbsbcuDaG — Gael Yeomans (@GaelDiputada) September 2, 2019

Además, el diputado Gastón Saavedra (PS) arremetió contra Monckeberg: "Aquí se le falta el respeto al país con la actitud dilatoria, pero además me sonroja que un ministro no haya tenido la atención y la preocupación de instalar las urgencias cuando se perdieron. Por lo tanto, ministro, espero que el Presidente, que lo mandata a acá, no el pueblo como usted dijo, lo saque de su cargo, porque usted ha faltado al país (...) y no nos someta a nosotros que paguemos sus errores".

Una vez se haya votado el proyecto en su totalidad, pasará a su discusión en la Sala de la Cámara Baja.

En la antesala a la doble sesión, la bancada transversal por las "40 horas" acordó que las pymes tendrán cinco años para disminuir gradualmente la jornada laboral.

Asimismo, se encuentra organizando un concierto en apoyo al proyecto, que estiman realizar el 15 de septiembre próximo en el Parque Bustamante, para lo cual ya están solicitando la autorización respectiva a la Intendencia Metropolitana.