"Populismo fiscal": economistas cuestionan reajuste al sector público por falta de financiamiento

La Cámara de Diputados aprobó ayer el reajuste al sector público con un aumento de 3,4 por ciento, guarismo que -acusa el futuro oficialismo- fue "firmar un cheque sin fondos".

En El Primer Café, este jueves el panel económico consideró que decisión fue "una pésima idea" y que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric traspasará la carga fiscal al mandatario electo, José Antonio Kast.

El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (DC), consideró la medida como una irresponsabilidad financiera. "Hemos aprendido desde que volvimos a la democracia que gastos permanentes se financian con ingresos permanentes".

"Me parece una pésima idea haber hecho este alza de salario del sector público pensando que vamos a aumentar la deuda. Yo no puedo estar financiando gasto corriente con deuda".

Micco fue más allá y calificó la situación como una forma de demagogia. "Cuando yo relaciono la política con la economía hay que hacerlo en forma seria. Hemos dicho en esta radio mil y una vez que el populismo al final sale caro. Y si yo mando a decir una cosa y no tiene financiamiento, eso fue populismo".

Macarena García, de Libertad y Desarrollo, planteó que de los 1.775 millones de dólares que cuesta el proyecto en 2026, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que 822 millones no tienen financiamiento claro.

"Le dejó una carga enorme al próximo gobierno de un gasto que no tiene financiamiento, pero además no le dejó un bolsón para que pueda reasignar, que es la famosa glosa republicana", explicó García.

La economista enfatizó que la falta de previsión en la Ley de Presupuesto obliga a decisiones dolorosas. "Si nosotros queremos aumentarle el gasto al sector público, bienvenido sea, entonces tengo que recortar otro gasto. Alguien lo tiene que pagar. O lo paga hoy día porque tengo menos recursos disponibles para salud, o lo paga mañana alguien en algún otro gasto social", enfatizó.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos del Gobierno de Sebastián Piñera, advirtió sobre la frágil realidad fiscal del país enfatizando que "este año vamos a terminar con un déficit superior al 3% del PIB".

"El gobierno se tiene que hacer responsable de lo que promete. Si ellos dicen que tienen los recursos para financiar 3,4 puntos de reajuste, bueno, tienen que mostrarlo. Si no es así, entonces prometieron a los funcionarios públicos un reajuste que no era financiable", apuntó.