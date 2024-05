Se tramitará proyecto para que personas con síndrome de Down jubilen a los 45 años

La mesa de la Cámara Baja revirtió este jueves su decisión inicial y admitió a trámite el proyecto de ley que busca adelantar a los 45 años la edad de jubilación de las personas con síndrome de Down.

La iniciativa fue presentada por la diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez (UDI), quien argumentó que la expectativa de vida de estas personas -en promedio- es de 60 años, de tal manera que no se justifica que se pensionen a los 60 o 65 años, como lo establece la actual legislación.

"Lamentablemente, la actual legislación no hace ningún tipo de diferencia al momento de establecer la edad de jubilación legal, de tal manera que las personas con síndrome de Down deben regirse bajo las reglas generales, es decir, recién se pueden pensionar a los 60 años sin son mujeres y a los 65 si son hombres. Pero como la expectativa de vida de ellos es de sólo 60 años, evidentemente la mayoría no logra jubilarse, viéndose impedidos de acceder tanto a sus propios recursos que fueron ahorrando, como también a los distintos beneficios que otorga el Estado", explicó la legisladora.