Semana Santa: El plan en las carreteras para el retorno a Santiago de 170 mil vehículos

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, informó que proyectan para este domingo el retorno de más de 170 mil vehículos a Santiago, en el marco del fin de semana largo por Semana Santa.

"Estamos esperando el retorno a la Región Metropolitana de los vehículos que salieron a disfrutar este fin de semana largo a distintos lugares del país. Esperamos que este domingo 31 de marzo regresen más de 170 mil vehículos, retornando por la Ruta 5 al Norte, la Ruta 5 al Sur, la Ruta 68 y la Ruta 78", detalló la secretaria de Estado, que reveló también que más de 300 mil fueron los autos que dejaron la capital durante estos días.

Asimismo, afirmó que se espera que mayoritariamente el flujo de vehículos se concentre en la tarde, después del mediodía y hasta las 22.00 horas, motivo por el llamó a aumentar las medidas preventivas para evitar accidentes.

Para el retorno, este domingo habrá peaje a 1.000 pesos en Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago, en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur y en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte (07.00 a 11.00 horas) para vehículos livianos.

Considerando el aumento de flujos previstos para la Ruta 5 Sur (tramo Santiago-Talca), para el retorno se aplicará un 3x1 en dirección a Santiago.

Respecto del uso del aeropuerto, la ministra López indicó que se espera que retornen más de 70 mil personas en vuelos nacionales e internacionales al aeropuerto Arturo Merino Benítez.

"También hay que tomarlo con mucha paciencia y asegurarse de no traer ningún elemento que no está permitido, sobre todo, las restricciones que pone el Servicio Agrícola y Ganadero; los artículos con los que no se puede viajar como armas y explosivos; y las cosas que deben pasar por aduana, porque son productos que tendrán que pagar su arancel", puntualizó la titular del MOP.

PLAN DE CONTINGENCIA

En cuanto a la proyección de flujos, desde el MOP detallaron que se espera que más de 380 mil vehículos regresen a la Región Metropolitana este fin de semana, la gran mayoría este domingo (más de 170 mil).

Además, la autoridad detalló el plan de contingencia por Semana Santa:

Horarios de mayor flujo para retorno a Santiago

Ruta 5 Norte (Peaje Lampa)

Domingo, de 13.00 a 22.00 horas.

Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata)

Domingo, de 12.00 a 23.00 horas.

Ruta 78 (Peaje Melipilla)

Domingo, de 12.00 a 21.00 horas.

Ruta 5 Sur (Peaje Angostura)

Domingo, de 12.00 a 22.00 horas.

Peaje a "luca"

Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata, dirección a Santiago)

Domingo, de 07.00 a 11.00 horas.

Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, ambos sentido)

Domingo, de 07.00 a 11.00 horas.

Ruta 5 Norte (Las Vegas, ambos sentidos)

Domingo, de 07.00 a 11.00 horas.

Gestión de tránsito

Ruta 5 Sur, (3x1 en dirección a Santiago, entre Pelequén y Rancagua Centro)