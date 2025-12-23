Aeropuerto de Santiago refuerza contingente: Pasajeros se duplican por fin de año

El gerente de comunicaciones y asuntos corporativos del aeropuerto de Santiago, Manuel Valencia, comentó en Cooperativa los planes del recinto para enfrentar la alta afluencia de pasajeros durante estas fiestas de fin de año.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Valencia explicó que "tenemos una alta carga de pasajeros, muchos viajando al extranjero, hay buenos precios en algunos países como Brasil, que tiene una gran atracción, y efectivamente hoy día tenemos 78 mil pasajeros proyectados, y esto se repite el 29 y el 30 de diciembre, con 78 mil también".

"Lo normal son 35 mil (pasajeros, así que) es más del doble. Es bien relevante y ya están todos los refuerzos, también en las aerolíneas con sus funcionarios", detalló el vocero.

"Estamos reforzando todos los servicios más complejos para los viajes, como el control migratorio, la PDI sumó 70 funcionarios a principios de diciembre y este sábado ingresaron otros 120 funcionarios, y con los que ya tienen acá vamos a tener cerca de 350 funcionarios de PDI. Además la DGAC también reforzó sus funcionarios, que están desplegados en dos lugares de control en el terminal nacional", adelantó.

"En tráfico nacional, siempre el primer destino es Calama, porque ahí se mezclan temas laborales y viajes de vacaciones a San Pedro de Atacama. Está luego Antofagasta, Puerto Montt, Iquique y Concepción", dijo.

Valencia añadió que "hacia el extranjero los principales son Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, y en verano se agrega Florianópolis, que tiene muchos vuelos de estudio que se concentran en esa época".

Cierre de pista entre abril y agosto: "Temporada baja"

Debido a obras de mantenimiento, el aeropuerto solamente tendrá una pista disponible entre abril y agosto, explicó Valencia, ya que "son trabajos que se han ido planificando desde hace mucho tiempo y por temas presupuestarios se fueron postergando y lo que planificó el MOP fue hacerlo después de la Fidae (...) justamente esto coincide con la temporada más baja de vuelo".

"Una de las pistas, la pista poniente, que es la que había sido restaurada más recientemente, ya tiene algunos daños anticipados, que requieren por seguridad restaurarla antes", sostuvo.

Ante esta situación, recalcó Valencia, "vamos a estar con una sola pista, pero eso lo que implica son coordinaciones mayores para no generar aglomeraciones, ningún tipo de problema operacional, quizás puede haber algún retraso leve en algún vuelo, pero nada relevante".