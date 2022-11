"El fin de semana se va a notar claramente desabastecimiento": La SNA repudia el paro de camioneros

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, advirtió que si continúa el paro de camioneros que se desarrolla en el norte del país -y en algunas zonas del centro sur- va a empezar a haber "desabastecimiento en supermercados y también en las ferias".

El presidente del gremio señaló en Radio Universo que esta paralización "es totalmente injustificada" y cuando los camiones no pueden circular por las carreteras implica un "desabastecimiento en supermercados y también en las ferias", y agregó que "si de aquí a mañana o pasado esto no se soluciona, ya se va a notar el fin de semana claramente desabastecimiento en los diferentes locales de ventas, y eso es muy grave".

Además aseguró que de continuar esta movilización, se perderían las cosechas de frutas y hortalizas, lo que podría llevar incluso a un aumento en el precio de los productos: "Puede pasar, porque si hay desabastecimiento, pueden empezar a subir los precios porque hay poco", apuntó.

Sobre rebajar el precio del petróleo, Allendes indicó que "todos quisiéramos que bajara, pero sabemos que no es un problema ni de este Gobierno ni de otro. Entonces, creo que son medidas desproporcionadas pedir un 30 por ciento de rebaja y eso no es posible. ¿Por qué el resto de los gremios no van a pedir lo mismo?".

"Los camioneros han ido subiendo los precios, no es que los precios de ellos estén congelados hace tres años, ni mucho menos", criticó.

MONSALVE: TOMARSE LAS CARRETERAS ES UNA AGRESIÓN CONTRA LOS CIUDADANOS

"La responsabilidad de que se profundice el problema con los transportistas es del gobierno", dijo esta jornada el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, quien cuestionó la decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado a los transportistas que están movilizados.

Además, dijo que como gremio "siempre hemos estado abiertos al diálogo y a buscar soluciones consensuadas con la actual administración, pero en los ocho meses que lleva el Gobierno de gestión, no nos ha entregado ninguna solución en relación al alza sostenida del diésel ni tampoco al aumento de la delincuencia y los ataques constantes" , y agregó que el Gobierno "no sólo pareciera que no está interesado en resolver el problema, sino que miente abiertamente al señalar el subsecretario Manuel Monsalve, que nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el Ejecutivo en las reuniones que sostuvimos el lunes".

En respuesta a lo anterior, el aludido ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, aseguró que los camioneros "estuvieron sentados en la mesa el día lunes conversando con el Gobierno, dicen que hay que conversar de nuevo, y ahora están pidiendo que haya un nuevo actor en esa conversación que corresponde a quienes iniciaron la movilización, que es la denominada Fuerza Camioneros del Norte".

"Yo quiero volver a reiterar esto: el daño que se le produce al país es enorme, la agresión de tomarse las carreteras no es una agresión -y quiero reiterarlo- contra el Gobierno, es una agresión contra los ciudadanos del país", fustigó.