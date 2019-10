Jefe de la Defensa Nacional descartó toque de queda en Santiago "por ahora"

Tras tomar el control de la seguridad en Santiago al declararse Estado de Emergencia en parte de la Región Metropolitana, el general Javier Iturriaga del Campo, jefe de la Defensa Nacional, descartó decretar un toque de queda en la capital "por ahora".

El Presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, tras las manifestaciones por el alza del transporte público que derivaron en incidentes e incendios.

"Sé que una de las preocupaciones principales siempre es la restricción de las libertades de las personas. En este momento, no tenemos información que nos obligue a decretar el toque de queda", anunció.

Sin embargo, el uniformado indicó que aquello será "evaluado en su momento y se tomará la decisión que corresponda".

"Nosotros no vamos a restringir ninguna libertad personal, por ahora. Así que, por lo tanto, la idea es que las personas y la ciudad ojalá tenga una vida normal", aseveró el militar.

Iturriaga también hizo un llamado a la gente a "concurrir a sus casas, es tarde, es un día viernes, que pueden iniciar un buen fin de semana. Poder dirigirse a sus casas, con sus familias y estar tranquilos".

"Queremos recuperar la normalidad a la brevedad, esa es la intención", sentenció.

Eventos masivos "deben ser autorizados por mí"

Respecto a los eventos masivos que están programados para el fin de semana, el jefe de la Defensa Nacional precisó que "a partir de este momento" deben ser autorizados por él, "como puede ser un partido de fútbol, como el partido del domingo", refiriéndose al clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo.

"Esperamos que sea un momento de alegría para el país y quizás podamos ver a un nuevo campeón. No soy de la Católica, en todo caso", bromeó el general.

Pese a las declaraciones del jefe de la Defensa Nacional, la ANFP confirmó la suspensión de los partidos que se debían jugar en la Región Metropolitana este fin de semana.

Los partidos que se suspenderán este fin de semana en la Región Metropolitana son: Palestino vs. Unión Española;

Audax Italiano vs. Cobresal;

Magallanes vs. Cobreloa;

Melipilla vs. Copiapó;

Universidad Católica vs. Colo Colo, y

Universidad de Chile vs. Everton.