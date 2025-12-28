Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Línea 1: Metro cerró tres estaciones por emergencia de "persona en la vía"

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las estaciones afectadas son Manquehue, Hernando de Magallanes y Los Domínicos.

Línea 1: Metro cerró tres estaciones por emergencia de
 ATON (referencial)
Metro de Santiago suspendió el servicio en tres estaciones de la Línea 1 la tarde de este domingo debido a la presencia de una persona en la vía.

Las estaciones afectadas son: Manquehue, Hernando de Magallanes y Los Domínicos.

Por esta razón, el servicio sólo está disponible desde San Pablo hasta Escuela Militar.

