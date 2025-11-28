Metro: cuatro estaciones de L1 sin servicio por emergencia

Las estaciones de Metro de la Línea 1 Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones están sin servicio, a raíz de una emergencia, que la empresa detalló se produce "por persona en la vía".

La situación implica además que no hay posibilidad de combinar con la Línea 6 en Los Leones.

A raíz del hecho, Bomberos de Santiago despachó cuatro carros a la estación Pedro de Valdivia, bajo el código "persona bajo vagón de tren".