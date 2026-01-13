Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro puso fin anticipado a contrato por incumplimientos en obras de Línea 7

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La decisión afecta al tramo 1 de la futura Línea 7, donde operaba la máquina tuneladora, tras constatar fallas graves y reiteradas.

Metro anunció un plan de continuidad que incluye un cambio de método constructivo y la adjudicación de las obras a nuevos contratistas.

Metro puso fin anticipado a contrato por incumplimientos en obras de Línea 7
 ATON

Las obras de la futura Línea 7 continuarán con nuevos contratistas y un cambio en el sistema constructivo del tramo afectado.

Metro de Santiago informó este martes el término anticipado del contrato con la empresa TBM y Túnel SpA, responsable de las obras civiles del tramo 1 de la Línea 7, luego de una evaluación técnica que detectó incumplimientos graves y reiterados, entre ellos una falla relevante que mantuvo detenida la máquina tuneladora.

El tramo afectado representa cerca del 30% del trazado total de la Línea 7 e incluye un túnel de aproximadamente 8 kilómetros en el sector poniente de Santiago, construido mediante tuneladora (TBM). El resto del proyecto (un 70% del trazado) continúa ejecutándose con el método convencional NATM, a cargo de otros contratistas.

Según explicó Metro, la medida busca resguardar la continuidad del proyecto y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y operacionales exigidos. En ese marco, la empresa estatal aplicó las multas correspondientes, hizo efectivas las boletas de garantía y activó los mecanismos de cobro y retención contemplados en el contrato.

Como parte del plan de continuidad, Metro definió reemplazar el sistema TBM por el método NATM en el tramo 1 y adjudicar las obras pendientes a las empresas OSSA y Ferrovial. La compañía aseguró que esta reestructuración no debiera afectar los plazos previstos para la puesta en marcha de la Línea 7.

La gerente de la División de Proyectos de Metro, Ximena Schultz, señaló que "el término de contrato es una figura de sanción prevista para casos donde se verifican incumplimientos graves y reiterados", y subrayó que el objetivo es "resguardar el interés público y asegurar la continuidad de un proyecto estratégico para la ciudad".

Finalmente, Metro informó que exigirá al contratista saliente el cumplimiento íntegro de sus obligaciones laborales y previsionales, conforme a la normativa vigente, y que comunicará oportunamente cualquier actualización relevante sobre el avance del proyecto.

