Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro vuelve a presentar problemas y cierra estaciones de Línea 1

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La empresa dio a conocer que solo mantiene servicio entre Los Domínicos y Estación Central.

Metro vuelve a presentar problemas y cierra estaciones de Línea 1
Metro informó que nuevamente debió cerrar estaciones de la Línea 1 a causa de una persona en la vía.

Las siete estaciones que están al poniente, desde Universidad de Santiago hasta San Pablo, se mantienen sin servicio.

Las siete estaciones que están al poniente, desde Universidad de Santiago hasta San Pablo, se mantienen sin servicio.

Más temprano una riña en la estación Franklin de la Línea 2 terminó con el apuñalamiento de un pasajero, lo que obligó al cierre temporal.

