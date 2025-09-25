Metro vuelve a presentar problemas y cierra estaciones de Línea 1
La empresa dio a conocer que solo mantiene servicio entre Los Domínicos y Estación Central.
Metro informó que nuevamente debió cerrar estaciones de la Línea 1 a causa de una persona en la vía.
Las siete estaciones que están al poniente, desde Universidad de Santiago hasta San Pablo, se mantienen sin servicio.
08:38hrs. Las siguientes estaciones se encuentran cerradas y sin detención de trenes por persona en la vía.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025
❌U. de Santiago
❌San Alberto Hurtado
❌Ecuador
❌Las Rejas
❌Pajaritos
❌Neptuno
❌San Pablo https://t.co/cF2eRi0MzO
Más temprano una riña en la estación Franklin de la Línea 2 terminó con el apuñalamiento de un pasajero, lo que obligó al cierre temporal.