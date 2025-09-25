Riña terminó con un apuñalado en andén de la estación Franklin del Metro

Un grave hecho de violencia afectó este jueves por la mañana a la Línea 2 del Metro de Santiago, específicamente en la estación Franklin.

Una riña en el andén resultó en una persona apuñalada, lo que provocó la intervención de personal de Carabineros y la suspensión momentánea del servicio de trenes en el sector.

La víctima fue rápidamente trasladada a un centro asistencial, mientras que el presunto agresor fue detenido y llevado a una unidad policial.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió al incidente, destacando que "cada día Metro mueve cerca de 2 millones y medio de personas y, por supuesto, es muy difícil evitar que no haya algún nivel de conflicto entre personas".

Agregó que "ocasionalmente ocurren situaciones más graves como la que tuvimos hoy día en la mañana, pero que siguen siendo situaciones ocasionales que la mayoría de quienes usamos el Metro en forma cotidiana normalmente no nos vemos expuestos".

Explicó que se está trabajando con guardias para prevenir conflictos y "actuar oportunamente", buscando siempre que la operación del servicio se reanude con la mayor celeridad posible.

Tras el incidente y la labor policial, el servicio en la Línea 2 comenzó a normalizarse. Los trenes retomaron su operación habitual.

08:20 hrs. 🟢Desde este momento se normaliza el servicio enFranklin #L2 https://t.co/mYTDMFpMch — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

Casi de manera simultánea, se reportó un nuevo problema, esta vez en la Línea 1. Una persona que se encontraba en las vías a la altura de la estación Padre Hurtado obligó a una operación parcial. El servicio permanece disponible únicamente en el tramo que conecta Estación Central con Los Dominicos.