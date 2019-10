Panel de expertos: Sin subsidio estatal, tarifa del Metro sería aún mayor

Expertos coinciden en que el costo del pasaje del Metro sería aún más caro sin el subsidio estatal del sistema, que inyecta recursos estatales al transporte público y que funcionará sólo hasta 2022, esto a propósito de la protesta de los secundarios.

Juan Enrique Coeymans, miembro de panel de expertos del transporte público metropolitano, explicó que "esto de que el transporte público es integrado, eso hay que subsidiarlo. No hay más salida que subsidio o tarifa".

El ex director del INE detalló que sin la inyección de estos recursos fiscales, el pasaje "costaría el doble, a ojo, no he hecho el cálculo. Sube el dólar, sube el combustible, suben los alimentos, sube todo y hacer evasión es simplemente una indisciplina social intolerable realmente".

En tanto, Franco Basso, experto en Transportes de la Universidad Diego Portales, comentó que "según la ley de subsidio, las tarifas del sistema Red nunca pueden bajar y eso es un problema que el Ministerio de Transportes debería tratar de resolver a la brevedad".

El académico añadió que "la ley de subsidios se hace necesario renovarla de todas formas, o sea, no es posible pensar un sistema con la calidad que requiere una ciudad como Santiago sin subsidio operacional al transporte público, por lo tanto, yo creo que van a estar las voluntades para avanzar e incluso poder subir un poquito el subsidio para alivianar las tarifas".

En el resto del país, el panorama no es muy auspicioso ya que esta semana se incrementó el valor del pasaje en las micros de Concepción y Antofagasta.