Protesta de trabajadores del Metro provocó cierre de estaciones

Una manifestación de todos los sindicatos del Metro de Santiago al interior de la estación Las Rejas de la Línea 1 llevó a la empresa a cerrar sus puertas la mañana de este miércoles.

Esto, pues la intención de los trabajadores era liberar los torniquetes para que los usuarios pudieran pasar sin tener que pagar su pasaje.

08:09 hrs. Estación Las Rejas #L1 se mantiene cerrada como medida de seguridad por manifestaciones en el interior.

Según los funcionarios, el origen de la protesta es que la compañía les ha quitado algunos bonos, cuando en contraste, el sueldo de varios gerentes aumentó en un 25 por ciento entre marzo y abril de este año.

Eric Campos, presidente de Fesimetro, cuestionó que la empresa decidiera cerrar las puertas de Las Rejas en respuesta a su movilización: "esta es la forma en que responde el Metro: evadiendo una estación, evadiendo los problemas y a los trabajadores".

"El Metro no para en la estación, y eso está generando un problema a los usuarios, que están esperando arriba a entrar, y este no es un problema que generamos nosotros; no estamos obstaculizando el paso a los usuarios, el Metro ha tomado la decisión de obstaculizar el paso", añadió.

📢🔴AHORA| Trabajadores y trabajadoras de Metro nos movilizamos en Metro Las Rejas, para exigir los derechos que se nos han arrebatado como el pago del #BonoTransantiago.

Trabajadores y trabajadoras de Metro nos movilizamos en Metro Las Rejas, para exigir los derechos que se nos han arrebatado como el pago del #BonoTransantiago.

Los validadores que se abrían los torniquetes antes bajaron luego al andén, mientras que al exterior, los usuarios se manifiestan para exigir que se reabran las puertas de la estación.

Asimismo, la estación Ecuador, contigua a Las Rejas, estuvo brevemente cerrada, pero ahora se mantiene sólo con accesos controlados.

Pese a esto, los clientes del transporte subterráneo acusaron "una falta de respeto", ya que pese a abrir las estaciones, los trenes no paraban y tuvieron que subir a la superficie para encontrar un transporte que los lleve a su destino.