Ministro de Transporte: Es razonable aumentar el impuesto a combustibles, pero ahora no es el mejor momento

Con la vista puesta en la misión de revertir el explosivo aumento del uso de automóviles que está perjudicando el flujo de las ciudades en todo Chile, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, defendió este miércoles la propuesta de aumentar el impuesto a los combustibles para potenciar el transporte público, aunque reconoció que "no es el mejor momento" para concretar ese tipo de medidas.

"Saliendo de la contingencia del conflicto en Ucrania, donde los precios del combustibles están particularmente alto, si estamos pensando en que este país quiere avanzar a la carbono neutralidad, reducir emisiones y desincentivar el uso del automóvil, es razonable imaginar que el impuesto a los combustibles tiene que aumentar", indicó en entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

"Hoy día el impuesto al diésel es un cuarto del impuesto al resto de las gasolinas y el programa de Gobierno del Presidente Boric plantea que el impuesto al diésel debería aumentar. No soy yo solamente quien plantea que es una buena idea; el plan de Gobierno lo plantea", señaló el ingeniero civil.

Sin embargo, Muñoz admitió que "este no es el mejor momento (para un alza del impuesto a los combustibles) y habrá que ver cuál es el momento más oportuno, pero el impuesto al diésel -remarcó- es un cuarto del impuesto a las gasolinas y eso no se da en otros países, porque la verdad es que no hay muchas razones que justifiquen esa diferencia".

POR AHORA NO SE CONTEMPLA UN ALZA EN LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Por otra parte, el secretario de Estado afirmó que, por ahora, no se contemplan alzas en la tarifa del transporte público. No obstante, reconoció que el precio "debiera estar más caro", del orden de unos 50 pesos sobre el actual.

"Ese aumento no ha hecho, entre otras cosas, porque yo creo que uno tiene que considerar -y esta es una decisión que más bien compete al ministro de Hacienda y al Presidente de la República- que hay otros impactos, no sólo los financieros, que inciden en una decisión como ésta", planteó.

"Hoy día hay un subsidio transitorio que vence este año y tenemos que ver cómo se garantiza la continuidad del sistema en los años que vienen. Eso es parte de una discusión que tenemos que tener en el Parlamento, de cómo financiamos el transporte público del país, pero también hay voces que con harta claridad muestran que efectivamente el transporte público tiene un costo y un impacto muy importante en el bolsillo de las familias, sobre todo de las familias de menores ingresos", enfatizó.

"Por lo tanto -añadió-, hay razones para pensar que este no es el momento más adecuado para subir el costo de la tarifa. Es una discusión que estamos teniendo, porque probablemente a fin de mes vendrá el panel de expertos y nos va a decir que es necesario subir la tarifa, y tenemos que tener una discusión respecto de si es el momento oportuno o no es oportuno y, si no lo es, cómo conseguimos y gestionamos los recursos para poder cubrir la diferencia que ocurriría entre los ingresos y los costos del sistema".