Ya rige aumento en los precios del transporte público de Santiago

El alza del transporte público comenzó a aplicarse desde las 00:00 horas de este domingo 22 de febrero, cuyo ajuste de 25 pesos ya se refleja en los servicios de Bus, Metro y Tren Nos-Estación Central de las 38 comunas donde opera.

El viernes pasado, el Panel de Expertos del Transporte Público determinó hacer un ajuste al alza en relación a las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público que tuvieron el año pasado. Es decir, una inflación anual de 3,5%, un dólar promedio de 952 pesos y un incremento de 6,7% en la mano de obra.

A esto se suma el descalce acumulado de 270 pesos generado por el congelamiento tarifario entre 2019 y 2023, lo que ha impactado en los ingresos del sistema.

Con ello, las nuevas tarifas para adultos serán de $795 en buses, $815 en Metro y tren en horario valle, $895 en horario punta y $735 en horario bajo.

En tanto, para personas mayores se fijó en $390 y la escolar en $260, mientras que los estudiantes de educación básica continuarán viajando de forma gratuita.

El Monto Máximo Mensual del sistema Dale QR se establecerá en 42.000 pesos desde marzo, como parte de las políticas que buscan incentivar el uso del transporte público y facilitar el acceso a sus servicios.