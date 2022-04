Fedetur se declaró insatisfecha frente a medidas de reapertura de fronteras

La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) se manifestó insatisfecha frente al anuncio realizado por la Dirección de Fronteras de reabrir, a partir del 1 de mayo, todos los pasos fronterizos terrestres del país que aún se mantienen cerrados, aludiendo a que se necesitan medidas que permitan un funcionamiento normal junto con la llegada de turistas extranjeros.

Según expresó el presidente del gremio, Ricardo Margulis, esta medida "no tendrá ningún impacto en el turismo receptivo, y las autoridades deben comprender que la eliminación de trabas tampoco significará una llegada masiva inmediata de visitantes internacionales, por lo que no hay que temer un posible colapso o riesgo en ese sentido, porque será un proceso paulatino".

En ese sentido, el presidente de Fedetur recalcó que han intentado comunicarse durante meses con diversas autoridades para abordar el tema, sin embargo, asegura que sus prioridades no han sido acogidas: "Ya no sabemos cómo transmitirles a las autoridades de que el término de la homologación de vacunas y el examen PCR a la llegada es la principal medida que necesitamos que el gobierno adopte, porque no nos alcanza ni con el turismo interno, ni con la apertura de los pasos".

El representante gremial manifestó, además, que "revisando el plan de reactivación que presentó el gobierno para ir en ayuda de los sectores más rezagados de la economía, como es el turismo, no vemos en ese plan un enfoque especial hacia nuestra industria, por lo que tampoco lo consideramos como un salvavida".

Finalmente, Margulis instó al gobierno a "sacar al turismo de este coma inducido" y que "liberen la actividad turística para volver a ser competitivos y poder generar los 105 mil empleos que aún no podemos recuperar".