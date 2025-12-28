Embajada alertó a turistas argentinos sobre los robos y asaltos en Chile

La Embajada de Argentina en Chile alertó a sus ciudadanos sobre las nuevas modalidades en nuestro país, y entregó recomendaciones de seguridad ante la masiva llegada que se prevé para esta temporada estival.

Las alarmas se encendieron debido a tres robos de vehículos que afectaron, en menos de un mes, a viajeros argentinos provenientes de la Provincia de San Juan durante su estadía en La Serena, en la Región de Coquimbo.

El hecho más reciente ocurrió este viernes, cuando una familia trasandina sufrió el robo de su automóvil -en pleno día- en la Avenida del Mar, a solo días de haber arribado. Asimismo, otra familia fue víctima de la sustracción de su vehículo y de 3.500 dólares en efectivo desde el lugar donde se hospedaban: un condominio en la misma ciudad, consignó El Mercurio.

Los ilícitos tuvieron una amplia cobertura mediática en el país vecino, lo que motivó el aviso de alerta por parte de las autoridades argentinas en Chile: "En el caso de sufrir la pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común", advirtió la Embajada de Argentina en nuestro país.

"También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros. Prefiera el uso de estacionamientos privados, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista. Cuide sus pertenencias, sobre todo, en centros comerciales y lugares masivos. Evite el uso del celular en la vía pública", señaló en el aviso preventivo.

"Evitar que estos hechos afecten la confianza de los visitantes"

Los constantes robos han sido tema de comentario por parte de autoridades regionales y Carabineros, cuyo personal también entrega recomendaciones de seguridad a los viajeros trasandinos, especialmente a quienes buscan estacionamiento en zonas turísticas.

Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo Región Coquimbo, planteó que el aumento de sustracción de vehículos en la zona está asociado a bandas dedicadas a robar ciertos modelos utilizados por los turistas del país vecino: "Esto obliga a reforzar las medidas de prevención y la coordinación público-privada para evitar que estos hechos se repitan y afecten la confianza de los visitantes", enfatizó.